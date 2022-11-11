2022-11-11 14:40:28 Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen ilk duruşmaya çocukların annesi müşteki Yulia Navrotska katılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan duruşmaya salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Oleksiy N (38) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden katıldı. Sanık Oleksiy N. olayı hatırlamadığını söyledi. Depresyonun devam ettiğini beyan eden Oleksiy N. “Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. Hala kendimde değilim” dedi.