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Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

2022-11-11 14:40:28
Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen ilk duruşmaya çocukların annesi müşteki Yulia Navrotska katılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan duruşmaya salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Oleksiy N (38) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden katıldı. Sanık Oleksiy N. olayı hatırlamadığını söyledi. Depresyonun devam ettiğini beyan eden Oleksiy N. “Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. Hala kendimde değilim” dedi.

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Foto - Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

Daha sonra mahkemede sanığın avukatı aracılığıyla 21 Mayıs 2022’de verdiği ilk savunması okundu. Sanık Oleksiy N, ilk ifadesinde, “Savaş çıkınca önce İtalya’ya sonra Türkiye’ye geçtim. Alanya’ya geldikten sonra psikolojim bozuldu. İntihar etmeyi düşündüm. Özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AİDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu, hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim. Olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim. Bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra oğlumu bıçakladım. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi” dediği öğrenildi. Mahkeme heyeti başkanının bu savunmasıyla ilgili bir şey diyeceğin var mı sorusuna ise Oleksiy N, “Çok net hatırlamıyorum” diye cevap verdi.

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Foto - Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

Sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan ise akıl sağlığı yerinde bir babanın bunu gerçekleştirmesinin beklenilmeyeceğini dile getirdi. Oleksiy N’nin psikolojik sorunlarının olduğuna dair ciddi raporların mevcut olduğunu öne süren Buyurgan, adli tıp raporunun beklenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Ayşe Doğan ise sanığın savunmalarının suçtan kurtarılmaya yönelik olduğunu söyleyerek, “Sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia N.'nin ifadesinin alınması, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi.

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Foto - Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 21 Mayıs’ta bir apartta meydana gelen olayda 4 yaşındaki oğlu K.N. ile 6 yaşındaki kızı T.N'yi bıçakla öldürüp eşini de yaralayan baba Oleksiy N. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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