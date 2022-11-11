Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

Daha sonra mahkemede sanığın avukatı aracılığıyla 21 Mayıs 2022’de verdiği ilk savunması okundu. Sanık Oleksiy N, ilk ifadesinde, “Savaş çıkınca önce İtalya’ya sonra Türkiye’ye geçtim. Alanya’ya geldikten sonra psikolojim bozuldu. İntihar etmeyi düşündüm. Özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AİDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu, hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim. Olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim. Bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra oğlumu bıçakladım. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi” dediği öğrenildi. Mahkeme heyeti başkanının bu savunmasıyla ilgili bir şey diyeceğin var mı sorusuna ise Oleksiy N, “Çok net hatırlamıyorum” diye cevap verdi.