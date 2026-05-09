Bunlar gerçekten iyice cozuttu! CHP’li Ali Mahir Başarır’dan AK Parti’ye geçecek başkan için skandal çağrı

Siyaset
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’daki iki gündür devam eden "transfer" krizinde ipler tamamen koptu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti’ye geçişi kesinleşen Burcu Köksal’a karşı adeta savaş ilan etti. Belediye binası önünde toplanan partililere seslenen Başarır, "Onu bu sokaklarda yürütmeyin" diyerek siyaset tarihine geçecek sertlikte bir çağrıda bulundu. Başarır, “Artık bizim için de, sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Allah affetsin ama biz affetmeyeceğiz." dedi.

Afyonkarahisar, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş kararıyla sarsılmaya devam ediyor. Protestoların ikinci gününde tansiyon zirveye çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Afyon'da belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenerek Köksal’ı ağır biçimde eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasında tüm diplomatik dili bir kenara bırakarak doğrudan hedef gösterdi. Köksal’ın halk iradesine ihanet ettiğini savunan Başarır, "Artık bizim için de, sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Allah affetsin ama biz affetmeyeceğiz. Affedilmeyecek bir suç işledi. Onu gördüğünüz yerlerde protesto edin, onu bu sokaklarda yürütmeyin!" dedi.

Köksal için "tehdit ediliyor" iddialarına da değinen Başarır, "Kim tehdit ediyor söyle, ben arkanda dururum. Sana takılacak kelepçeyi ben koluma takarım. Yazıklar olsun korkaklara! Siyaset cesurları yazar," diyerek tepkisini dile getirdi. Başarır, yaşanan süreci bir "yaprak dökümü" değil, CHP içinde bir "mıntıka temizliği" olarak nitelendirdi.

Polis ekiplerinin belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestoda, vatandaşlar ellerinde "O koltuk senin değil milletin" yazılı dövizlerle "Burcu istifa" sloganları attı.

Yorumlar

koparan

Türkiye gerçekten Cennet. Truva atları için..!

Deli İbo

Bu nasıl iş ya? CHP belediyelerini korkusuzca hırsızlığa yönlendirip, ganimetten pay alıyor, buna direnenlere mobbing uyguluyor, mobbinge dayanamayıp istifa edenleride 3-5 tane çapulcu CHP'li geçinen haramzadeyede recm ettirmeye çalışıyor. Sanki hepsi sütten çıkma akkaşık sanırsın. CHP'nin geni hırsızlık, yaşı 50'nin üzerinde olanlar bilir, 90'lardaki İSKİ yolsuzluğunu, Ergün Göknel'in icraatlarını CHP bunu tam 35 senede unutturdu, emekli vatandaşların tepki oylarınıda alarak yerel seçimlerde bir ivme kazandı, ama ayyuka çıkan hırsızlık, rüşvet, irtikap, taciz ve tecavüz olayları ile bir 40 sene daha -baharı bekleyen kumrular gibi, şarkısını söyler.
