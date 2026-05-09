Bunlar gerçekten iyice cozuttu! CHP’li Ali Mahir Başarır’dan AK Parti’ye geçecek başkan için skandal çağrı
Afyonkarahisar’daki iki gündür devam eden "transfer" krizinde ipler tamamen koptu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti’ye geçişi kesinleşen Burcu Köksal’a karşı adeta savaş ilan etti. Belediye binası önünde toplanan partililere seslenen Başarır, "Onu bu sokaklarda yürütmeyin" diyerek siyaset tarihine geçecek sertlikte bir çağrıda bulundu. Başarır, “Artık bizim için de, sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Allah affetsin ama biz affetmeyeceğiz." dedi.