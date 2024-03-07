  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
4
Yeniden Refahlı adamı dövdüler! İYİ Partilileri çıldırtan pankart

2024-03-07 16:21:24
Yeniden Refahlı adamı dövdüler! İYİ Partilileri çıldırtan pankart

Sözde ifade özgürlüğünü savunan ve çoğulcu demokrasi edebiyatı yapan İYİ Partililerin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya kondu. Seçime ayrı girme kararı alarak muhaliflerin istediğini yapan Yeniden Refah Partisi yine de İYİ Parti'ye yaranamadı. İYİ Partililer, Akşener’in esnaf ziyareti sırasında kendi partisinin pankartıyla ilgilenen Yeniden Refahlı vatandaşı dövdü. Linç yemekten son anda kurtarılan vatandaşın imdadına polis yetişti.

#1
Foto - Yeniden Refahlı adamı dövdüler! İYİ Partilileri çıldırtan pankart

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da esnafı ziyaret etti. Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.

#2
Foto - Yeniden Refahlı adamı dövdüler! İYİ Partilileri çıldırtan pankart

Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalıştı.

#3
Foto - Yeniden Refahlı adamı dövdüler! İYİ Partilileri çıldırtan pankart

Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.

Anketçi Özer Sencar açıkladı! Eş başkan Ekrem ve Özgür’e çok kötü haber
Siyaset

Anketçi Özer Sencar açıkladı! Eş başkan Ekrem ve Özgür’e çok kötü haber

Metropoll kurucusu Özer Sencar’dan Eş başkan Ekrem ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kötü haberi böyle verdi.
CHP içerisindeki kirli oyunlar bir bir ortaya dökülüyor! Konuşsam insan içine çıkamazlar
Gündem

CHP içerisindeki kirli oyunlar bir bir ortaya dökülüyor! Konuşsam insan içine çıkamazlar

Seçimlere sayılı günler kala CHP içerisindeki kirli oyunlar da bir bir dökülmeye devam ediyor. Son olarak TV100 ekranlarında bir programa ko..
Arkasında kimler ve neler var? Enver Aysever Ekrem’in sırrını açıkladı
Siyaset

Arkasında kimler ve neler var? Enver Aysever Ekrem’in sırrını açıkladı

"Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener nasıl bir anlaşma yapmış ve ne vaat etmişti ki bu gerçekleşmedi ve Meral Akşener delirdi?" diyen Enver Ays..
Ne saklıyorlar da böyle korkuyorlar? CHP’yi İzmir’de panik sardı
Siyaset

Ne saklıyorlar da böyle korkuyorlar? CHP’yi İzmir’de panik sardı

CHP’nin yıllardır saltanat sürdüğü İzmir’de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, belediyede maaşlar bile ödenemediği için işçil..
Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı!
Gündem

Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Katıldığı bir programda sığınmacı sorunu hakkında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kameraman arasında gerginlik yaşanırken..
CHP medyasının kol kanat gerdiği cinayete acılı baba isyan etti!
Gündem

CHP medyasının kol kanat gerdiği cinayete acılı baba isyan etti!

Oğlu Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan CHP medyasının da kol kanat gerdiği Timur Cihantimur'un yurt dışına kaçırılmasına isyan eden baba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23