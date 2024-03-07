2024-03-07 16:21:24 Yeniden Refahlı adamı dövdüler! İYİ Partilileri çıldırtan pankart
Sözde ifade özgürlüğünü savunan ve çoğulcu demokrasi edebiyatı yapan İYİ Partililerin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya kondu. Seçime ayrı girme kararı alarak muhaliflerin istediğini yapan Yeniden Refah Partisi yine de İYİ Parti'ye yaranamadı. İYİ Partililer, Akşener’in esnaf ziyareti sırasında kendi partisinin pankartıyla ilgilenen Yeniden Refahlı vatandaşı dövdü. Linç yemekten son anda kurtarılan vatandaşın imdadına polis yetişti.