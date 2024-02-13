Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Özlü konuyla ilgili “Adaylığımı kimseye vermem, bu durumu kabul etmiyoruz” dedi. Özlü, resmi adayın kendisi olduğunu söyleyerek "Biz bunu kabul etmiyoruz. Yarın bakacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Vatandaşlarımızdan sağ duyulu olmalarını istiyoruz. Resmi aday benim. AK Parti'den istifa edenlerin Akçakale'de katılım sağlaması yapılırken, kendi kendilerine aday gösteriyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Değerli başkanımız Sayın Doktor Mehmet Fatih Erbakan beni 2,5 ay önce Akçakale Başkan adayı olarak atadı, biz ona itibar ederiz. Ben adaylığımı da kimseye vermiyorum” ifadelerini kullandı.