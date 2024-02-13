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Siyaset
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Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

2024-02-13 14:25:55
Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Urfa'nın Akçakale Belediye Başkanlığı için Yeniden Refah Partisi, 2,5 ayda iki aday açıkladı. İki aday da 'resmi' adayın kendisi olduğunu belirterek tepki gösteriyor. Yeniden Refah Partisi, iki ay önce Urfa’nın Akçakale ilçesinde Belediye Başkan Adayı olarak Esat Özlü’nün ismini açıkladı. Ancak parti genel merkezi geçtiğimiz gün mevcut AK Parti Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçmesiyle adayını değiştirdi.

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Foto - Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Yeniden Refah Partisi, Akçakale için yeni adayının Yalçınkaya olduğunu ilan etti ancak ismi iki ay önce açıklanan Özlü, duruma tepki gösterdi. Özlü'ye göre gerçek aday kendisi. Yalçınkaya da asıl adayın kendisi olduğunu belirtti. İki aday arasında 'gerçek' aday tartışmaları başladı. 

#2
Foto - Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Özlü konuyla ilgili “Adaylığımı kimseye vermem, bu durumu kabul etmiyoruz” dedi. Özlü, resmi adayın kendisi olduğunu söyleyerek "Biz bunu kabul etmiyoruz. Yarın bakacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Vatandaşlarımızdan sağ duyulu olmalarını istiyoruz. Resmi aday benim. AK Parti'den istifa edenlerin Akçakale'de katılım sağlaması yapılırken, kendi kendilerine aday gösteriyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Değerli başkanımız Sayın Doktor Mehmet Fatih Erbakan beni 2,5 ay önce Akçakale Başkan adayı olarak atadı, biz ona itibar ederiz. Ben adaylığımı da kimseye vermiyorum” ifadelerini kullandı. 

#3
Foto - Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

AK Parti'den istifa eden mevcut Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise yaptığı açıklamada, "Adaylığım doğrudur. Az önce tören yaptık. Yapılan haksızlıkları gördünüz, millet sandıkta bu hırsızlığı düzeltecek. Bizim için Yeniden Refah Partisi en doğru yerdi. Bu nedenle başımıza neler getirdiklerini gördünüz. İddia ediyorum, Türkiye'nin en başarılı belediyesi, Akçakale Belediyesi'dir" diye konuştu.  

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Foto - Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Yeniden Refah Partisi Urfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Akçakale Belediye Başkanlığı için daha önce bir isim belirlendiğini ancak Mehmet Yalçınkaya’nın AK Parti'den istifa etmesiyle adayın değiştiğini söyledi. Bu tamamen bizim dışımızda, il teşkilatımızın dışında gerçekleşen ve genel merkeze taşınan bir oluşum. Genel merkez de tavrını Yalçınkaya'dan yana gösteriyor. Listeler teslim edilmeden önce bu tür değişikliklere gidilebilir. Genel merkez, Yalçınkaya'yı aday olarak gösterdi” dedi.

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