2024-02-13 14:25:55 Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak
Urfa'nın Akçakale Belediye Başkanlığı için Yeniden Refah Partisi, 2,5 ayda iki aday açıkladı. İki aday da 'resmi' adayın kendisi olduğunu belirterek tepki gösteriyor. Yeniden Refah Partisi, iki ay önce Urfa’nın Akçakale ilçesinde Belediye Başkan Adayı olarak Esat Özlü’nün ismini açıkladı. Ancak parti genel merkezi geçtiğimiz gün mevcut AK Parti Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçmesiyle adayını değiştirdi.