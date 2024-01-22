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Siyaset
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Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

2024-01-22 15:14:06
Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin, "Bugün yeniden bir görüşme olabilir, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz." dedi. Kılıç, bir otelde partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adem Güney ve İl Başkanı İbrahim Yaşar ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

#1
Foto - Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Partilerinin 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı göstereceğini Milli Görüş belediyeciliğinin Samsun'dan başlayarak birçok büyükşehir, il, ilçe ve belde beledisinde yeniden deneneceğini ifade eden Kılıç, Samsun'da da ilçelerinde de iddialı olduklarını söyledi.

#2
Foto - Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Bir gazetecinin daha önce İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemediklerini söylediğini hatırlatarak, halen aynı düşüncede olup olmadıklarını sorması üzerine Kılıç, şöyle konuştu: "Daha önce 'İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz' dedik. Bu cümleyi düşünerek ifade ettik. Bugün de aynı cümleyi bir kere daha ifade edebilirim sorunuz üzerine. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Bunu sadece bizim istemememiz yetmez. Bütün muhataplarımızın da aynı düşünce içinde olması icap eder. İmamoğlu dönemi İstanbul'da yüksek faizle büyük borçlanmaların yaşandığı bir dönem oldu. Altyapıların ihmal edildiği bir dönem oldu. Karla mücadelenin bile aksatıldığı bir dönem oldu. İmamoğlu dönemi İstanbul'da tarihe, kültüre, manevi değerlere yerel yönetim katkılarının esirgendiği bir dönem oldu. Bundan dolayıdır ki İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Dediğimiz noktadayız."

#3
Foto - Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Bir gazetecinin "AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmeleri"ne ilişkin sorusu üzerine Kılıç, şunları kaydetti: "Samsun'da ittifak olur mu? Tüm partiler adaylarını açıkladı. Biz herhangi bir partiyle ittifak yapmak için kendi adaylarımızdan herhangi birini geri çekmeyiz. Bilakis ilçe belediye başkan adaylarımızı hızlı bir şekilde açıklamanın gayreti içerisinde olacağız. Ama herhangi bir başka parti büyükşehir belediye başkan adayını bizim lehimize çekecek olursa tabii ki başımızın üstünde yeri var. O noktada ittifak Samsun açısından bizim herhangi bir şekilde yarıştan çekilmemiz şeklinde tezahür etmez. Yeniden Refah Partisi olarak biz adaylarımızı açıkladığımız hiçbir yerde seçim yarışından çekilmeyeceğimizi en başından ifade ettik. Bu konu net. Sonrasında Genel Başkanımız ifade etmiş oldular. Ankara, İstanbul, İzmir özelinde belki gelecek talep ve tekliflere göre bir ittifak düşüncesi içerisinde olabiliriz şeklinde parti görüşümüzü ifade ettiler. Bu anlamda AK Parti heyetleriyle birtakım görüşmeler yapıldı."

#4
Foto - Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

CHP ile bir ittifakın içerisinde olamayacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:

#5
Foto - Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

"AK Parti heyetleri görüşmelere geldiler. Bu görüşmeler heyetler arasında icra edildi ve sonrasında heyetler arası görüşmeler kesildi.

#6
Foto - Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Bugün yeniden bir görüşme olabilir, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz. Çünkü AK Parti büyükşehir, iller, ilçeler bütün adaylarını ilan etti. AK Parti bütün adaylarını ilan ettikten sonra bize bir işbirliği teklifini hangi temelde hangi esaslar üzerinde önerebilir doğrusu çok öyle bir argüman, enstrüman ellerinde kalmadı. AK Parti bütün adaylarını açıkladıktan sonra ittifak görüşmelerine hız verme arzusu içerisinde ama bu dakikadan sonra 3 ilde böyle bir ittifak olabilmesini çok mümkün görmediğimi ifade ediyorum. Belki sadece İstanbul özelinde onun da koşulları bu dakikadan sonra artık sadece Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın uygun göreceği çerçevede olabilir."

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