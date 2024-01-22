Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Bir gazetecinin "AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmeleri"ne ilişkin sorusu üzerine Kılıç, şunları kaydetti: "Samsun'da ittifak olur mu? Tüm partiler adaylarını açıkladı. Biz herhangi bir partiyle ittifak yapmak için kendi adaylarımızdan herhangi birini geri çekmeyiz. Bilakis ilçe belediye başkan adaylarımızı hızlı bir şekilde açıklamanın gayreti içerisinde olacağız. Ama herhangi bir başka parti büyükşehir belediye başkan adayını bizim lehimize çekecek olursa tabii ki başımızın üstünde yeri var. O noktada ittifak Samsun açısından bizim herhangi bir şekilde yarıştan çekilmemiz şeklinde tezahür etmez. Yeniden Refah Partisi olarak biz adaylarımızı açıkladığımız hiçbir yerde seçim yarışından çekilmeyeceğimizi en başından ifade ettik. Bu konu net. Sonrasında Genel Başkanımız ifade etmiş oldular. Ankara, İstanbul, İzmir özelinde belki gelecek talep ve tekliflere göre bir ittifak düşüncesi içerisinde olabiliriz şeklinde parti görüşümüzü ifade ettiler. Bu anlamda AK Parti heyetleriyle birtakım görüşmeler yapıldı."