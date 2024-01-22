2024-01-22 15:14:06 Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin, "Bugün yeniden bir görüşme olabilir, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz." dedi. Kılıç, bir otelde partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adem Güney ve İl Başkanı İbrahim Yaşar ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.