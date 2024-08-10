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Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

2024-08-10 19:46:52
Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

Yeniden Refah Partisi'nde depreme neden olan bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partili başkan akrabasını öldürdü.

#1
Foto - Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

Malatya'da Yazıhan ilçesi Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı İbrahim B., çıkan tartışmada av tüfeğiyle akrabası Ali Ateş'i (56) öldürdü.

#2
Foto - Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gövük Mahallesi'nde meydana geldi.

#3
Foto - Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İbrahim B., av tüfeği ile Ali Ateş'e ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim B. ile akrabası Ali Ateş arasında tartışma çıktı.

#5
Foto - Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

Yaralı Ali Ateş sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, burada doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İbrahim B., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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