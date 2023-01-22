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Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim

2023-01-22 07:14:28
Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, bir gazeteye verdiği röportajda yer alan 'Tayyip beyin kurduğu ülke' ifadesini söylemediğini belirtti. Sözlerinin çarpıtılarak yayınlandığını belirten Ural, dava açacağını duyurdu.

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Foto - Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı. Sosyal medyada lince uğrayan Ural, konuya ilişkin Yeniçağ Gazetesi'ne konuştu. Röportajın yayınlanmasının ardından ünlü oyuncu Hakan Ural, Başkan Erdoğan'la ilgili sözlerinin gazete tarafından çarpıtıldığını belirtti. 'Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor' ifadesini söylemediğini belirten Ural, dava açacağını duyurdu.

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Foto - Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim

URAL: BEN ASLA BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, ''Genel olarak asla malum zihniyete cevap vermem ama 'Tayyip beyin kurduğu ülke' söylemi adı altında planlı bir lince uğruyorum. Ben asla böyle birşey demedim akla bilince aykırı bu söylem akılla izzah edilemez. Dava açacağım. '' ifadelerini kullandı. Hakan Ural'ın gazetede yer alan röportajı şu şekilde; “ELEŞTİRİ DEĞİL HAKARET EDİYORLAR” 4 yıldan beri 125 bin tweet ile linç şampiyonu olduğunu belirten Ural, “Yazılanlar eleştiri boyutunda kalmıyor. Hakarete varıyor. İnsanın anasına, babasına bile sövüyorlar. Bu cenahın karşıt görüşlere karşı tutumu hep böyle. Beni ben olduğum için değil, siyasi görüşüm nedeniyle hedef haline getiriyorlar. Halbuki ideolojik farklılıklar zenginliklerimizdir. Eleştiri elbet olacak ancak hakaret ediyorlar” dedi. “ORTAOKUL 2 TERKİM KENDİMİ GELİŞTİRDİM” Okul okumamasına da değinen Ural, “Ben ortaokul 2 terkim kendimi bu kadar geliştirdiysem. Şu an gençler ellerindeki imkanlarla kendilerini ne kadar geliştirebilir. Ben buna vurgu yapmak istedim” dedi.

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Foto - Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim

“ELEŞTİRİLER BENİM NİŞANEMDİR” Kendisini eleştirenler laf anlatmanın zaman kaybı olduğunu belirten Ural, “Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna” dedi. “BENİM KARİYERİM KİMSEDE YOK” 1984’te ilk filmini çektiğini belirten Ural, “Benim yıllara dayanan kariyerim pek çok kişide yok. Kadir abi bile tercih etmediği için yok. Bir tek Cüneyt Arkın’da vardı. Beni halk izliyor, bunlar halkı sevmiyor. Bu cenahın saldırdığı kişi veya kurumlar benim nezdimde muteberdir, halkın yararınadır. Bunlar Tayyip beyin kurduğu, yarattığı memleketi sevmiyor” dedi.

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