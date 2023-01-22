Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim

URAL: BEN ASLA BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, ''Genel olarak asla malum zihniyete cevap vermem ama 'Tayyip beyin kurduğu ülke' söylemi adı altında planlı bir lince uğruyorum. Ben asla böyle birşey demedim akla bilince aykırı bu söylem akılla izzah edilemez. Dava açacağım. '' ifadelerini kullandı. Hakan Ural'ın gazetede yer alan röportajı şu şekilde; “ELEŞTİRİ DEĞİL HAKARET EDİYORLAR” 4 yıldan beri 125 bin tweet ile linç şampiyonu olduğunu belirten Ural, “Yazılanlar eleştiri boyutunda kalmıyor. Hakarete varıyor. İnsanın anasına, babasına bile sövüyorlar. Bu cenahın karşıt görüşlere karşı tutumu hep böyle. Beni ben olduğum için değil, siyasi görüşüm nedeniyle hedef haline getiriyorlar. Halbuki ideolojik farklılıklar zenginliklerimizdir. Eleştiri elbet olacak ancak hakaret ediyorlar” dedi. “ORTAOKUL 2 TERKİM KENDİMİ GELİŞTİRDİM” Okul okumamasına da değinen Ural, “Ben ortaokul 2 terkim kendimi bu kadar geliştirdiysem. Şu an gençler ellerindeki imkanlarla kendilerini ne kadar geliştirebilir. Ben buna vurgu yapmak istedim” dedi.