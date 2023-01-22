Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim

“ELEŞTİRİLER BENİM NİŞANEMDİR” Kendisini eleştirenler laf anlatmanın zaman kaybı olduğunu belirten Ural, “Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna” dedi. “BENİM KARİYERİM KİMSEDE YOK” 1984’te ilk filmini çektiğini belirten Ural, “Benim yıllara dayanan kariyerim pek çok kişide yok. Kadir abi bile tercih etmediği için yok. Bir tek Cüneyt Arkın’da vardı. Beni halk izliyor, bunlar halkı sevmiyor. Bu cenahın saldırdığı kişi veya kurumlar benim nezdimde muteberdir, halkın yararınadır. Bunlar Tayyip beyin kurduğu, yarattığı memleketi sevmiyor” dedi.