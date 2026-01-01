Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti
Açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 200'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı."
Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım." dedi.
Zelenskiy, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.
