  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti
AA Giriş Tarihi:

Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti

Açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 200'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

1
#1
Foto - Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

#2
Foto - Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti

Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti

"Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı."

#4
Foto - Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti

Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım." dedi.

#5
Foto - Yeni yıl hareketli başladı! 200'den fazla İHA saldırıya geçti

Zelenskiy, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2026'da Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi iki katına çıkaracağız" müjdesini duyurdu...
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edi..
Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını "tarihi kırılma" olarak yorumladı. Erdoğan kazandı
Dünya

Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Erdoğan kazandı

Fransa merkezli Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Cezayir Parlamentosu’ndan çıkan kararı..
İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı
Gündem

İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı

İşgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde yer alan El Halil Belediyesi, İsrail’in kutsal mekanlara yönelik yeni ve hukuksuz bir adımını ifşa e..
DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor
Gündem

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü gazetesinde yayımlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karışan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23