Yeni Türkiye’nin ayak sesleri! Sıra milli hızlı trene geldi

TOGG ile milletimizin 60 yıllık hayaline son verdiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, “Bundan 60 sene önce bugünkü TÜRASAŞ’ın Eskişehir tesislerinde üretilen Devrim Otomobilini engelleyenlere TOGG ile cevap verdik. İşte burada, Sakarya’da bulunan TÜRASAŞ tesislerimizde de Milli Elektrikli Tren Setlerimizi üretiyoruz. Artık Türkiye Yüzyılındayız. Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak” ifadelerine er verdi. “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılından bu yana harcanan yoğun emek bugün yeni ürünler, yeni pazarlar, rekor satış ve karlılıkla vücut bulmuştur” diyen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında ilk Milli Elektrikli Tren Setlerimizi TCDD Taşımacılığa devrederek, milletimizin hizmetine sunduk. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3’lü, 4’lü 5’li ve 6’lı araç konfigürasyonuna sahip. 5’li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324’tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI Sertifikasına yani karşılıklı işletile bilirlik için gerekli tüm şartlara da sahiptir. Şu ana kadar 2 ilk örnek ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimizden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlayacağız.”