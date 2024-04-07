Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

Türkiye'nin enerji sektöründeki bu dönüşüm, küresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kullanımı hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerleyerek, uluslararası standartlara adapte olmayı hedefliyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacak bu yeni dönem, Türkiye'nin enerji sektöründe sürdürülebilir ve yeşil bir dönüşüm sürecine önemli bir adım olacak. Avrupa Birliği'nin çevre dostu yaşama geçiş çabaları doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Fosil yakıt kullanımını azaltma hedefiyle yola çıkan Avrupa ülkeleri, enerji tüketiminde köklü değişiklikler yapmaya kararlı bir şekilde ilerliyor. Uzun süren görüşmelerin ardından Avrupa Parlamentosu, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, Yeni Binalar Enerji Performansı Direktifi'nde (EPBD) anlaşmaya vardı. Bu anlaşma ile 2040 yılına kadar AB genelinde fosil yakıt kullanımının sonlandırılması hedefleniyor.