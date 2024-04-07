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Yaşam
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Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

2024-04-07 14:11:34
Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

Enerji sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'nin dört bir yerinde kullanılan kombilerle vedalaşılacağı ileri sürüldü.

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#1
Foto - Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

Enerji sektöründe önemli bir dönüşüm başlatılıyor: Türkiye genelinde doğal gaz kombileri için yeni bir adım atılıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, evlerdeki doğal gaz kombileri, çevre dostu enerji kullanımına geçiş yapma amacıyla tek tek değiştirilecek.

#2
Foto - Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

Bu tarihi adımın temel hedefi, fosil yakıt kullanımını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmaktır. Yeni uygulama ile doğal gaz kombileri zorunlu güvenlik ve çevresel denetimlerden geçirilecek. Bu düzenli denetimler, araç muayeneleri gibi yapılacak ve kombilerin güvenliğini artırarak çevre dostu kullanıma yönlendirecek.

#3
Foto - Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

Bu değişim, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) normlarına ve çevresel standartlara uyum sağlama çabasının bir parçasıdır. Daha temiz ve yeşil bir enerji alternatifine geçiş, karbon salınımını azaltmayı ve çevre dostu bir enerji geleceğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

#4
Foto - Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

AB Uyum Yasaları'nın uygulanmasıyla, Türkiye'nin enerji politikalarının daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenleme ile eski ve enerji verimliliği düşük kombilerin yerini daha çevreci ve enerji tasarruflu modeller alacak.

#5
Foto - Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

Türkiye'nin enerji sektöründeki bu dönüşüm, küresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kullanımı hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerleyerek, uluslararası standartlara adapte olmayı hedefliyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacak bu yeni dönem, Türkiye'nin enerji sektöründe sürdürülebilir ve yeşil bir dönüşüm sürecine önemli bir adım olacak. Avrupa Birliği'nin çevre dostu yaşama geçiş çabaları doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Fosil yakıt kullanımını azaltma hedefiyle yola çıkan Avrupa ülkeleri, enerji tüketiminde köklü değişiklikler yapmaya kararlı bir şekilde ilerliyor. Uzun süren görüşmelerin ardından Avrupa Parlamentosu, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, Yeni Binalar Enerji Performansı Direktifi'nde (EPBD) anlaşmaya vardı. Bu anlaşma ile 2040 yılına kadar AB genelinde fosil yakıt kullanımının sonlandırılması hedefleniyor.

#6
Foto - Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

AB, doğal gaz kullanımını kademeli olarak azaltma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde 2040 yılına kadar doğal gazla çalışan kombilerin tamamen kaldırılması ve yerlerine daha çevreci alternatiflerin getirilmesi hedefleniyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren AB ülkelerinde fosil yakıtlı kombi kurulumuna teşvik verilmeyecek.

#7
Foto - Yeni sisteme geçiliyor! Kombi devri sona eriyor

Belirlenen hedef doğrultusunda, ev ısıtma sistemlerinin AB'nin CO2 emisyonlarının 'sini oluşturması dikkate alınarak, 'Sıfır Emisyon Binaları' inşa edilecek. Kaynak: Günboyu

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