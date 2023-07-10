Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Yeni Clio, hibrit şehir otomobili segmentindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip. Verimli güç-aktarma sistemi sayesinde CO2 emisyonları 93 gr/km’den başlıyor. Böylece sessiz bir elektrikli otomobil keyfini batarya şarj gereksinimi olmadan yaşatabiliyor. TCe 100 LPG üç silindirli turbo motor yeni Clio’da da görev yapıyor. Bu çift yakıtlı sistem, tüketimi azaltırken ve CO2 emisyonlarını düşürürken performansı artırıyor. Eşdeğer sadece benzinli motora göre ?aha az CO2 yayıyor. Aynı zamanda güzel bir performans sergiliyor. Henüz 2.000 d/d’de 170 Nm maksimum tork üretiyor. Bu da esnek ve çok yönlü bir kullanım sağlıyor. İki deposu da dolu olduğunda toplam 1.000 km’nin üzerinde yol kat edebiliyor. Bu sistem denenmiş ve test edilmiş bir sistem. Kullanımı kolay ve ekonomik. Kullanım anında para tasarrufu da sağlıyor. LPG sistemi fabrikada monte ediliyor. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. Otomatik şanzıman sayesinde pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlarken yakıt tüketimi de sınıfının en iyilerinden biri. Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan sürücüler için atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor doğru çözüm olarak öne çıkıyor. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. Beş vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bu nedenle şehir içinde ve çevresinde yumuşak ve akıcı bir sürüş sağlıyor. 100 hp güç ve 260 Nm tork üreten motor, yoğun kullanım ve filolar için mükemmel bir çözüm. Tutumlu ve verimli bir motor. 110 km/s ve daha yüksek hızlarda motor devrini düşüren 6 vitesli bir şanzımanla donatılıyor. Yeni Clio Blue dCi özellikle otoyol kullanımlarında verimli bir sürüş sağlıyor. Nitrojen oksidi (NOx) azaltmak için en etkili yanma sonrası arındırma süreci olarak kabul edilen entegre katalitik indirgeme sistemi ile en güncel emisyon standartlarını da karşılıyor.