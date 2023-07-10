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Otomotiv
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Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

2023-07-10 19:15:08
Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok satan Renault Clio hatchback modeli yenilendi. İşte yeni Renault Clio fiyatı ve şaşırtan özelliği.

#1
Foto - Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Beş nesildir pazardaki en sembolik şehir otomobillerinden olan Renault Clio yenilendi. Şirketin gelecek planlarını tasarımında yansıtmayı başaran ve önümüzdeki eylül ayında Türkiye’de satışa çıkacak olan araç, LPG’den elektriğe kadar birçok farklı motor seçeneğine sahip olacak. İşte yeni Renault Clio fiyatı ve özellikleri…

#2
Foto - Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio, küresel çapta en çok satanlar arasına girdi. Ayrıca hem Avrupa’da hem de Türkiye’de Yılın Otomobili ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de bugüne kadar 600 binden fazla Clio satıldığı belirtiliyor.

#3
Foto - Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Türkiye’de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları’nda 3.4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor. Peki yeni Renault Clio neler sunuyor? Yeni Renault Clio, iç mekan şık ve seçkin mimarisiyle markanın yeni tasarım dilini ilk kez yorumluyor. Çarpıcı ön yüzü canlı bir görünüm sergiliyor. Far imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Gergin, kesin ve verimli çizgiler, yeni Clio’ya karakter kazandırıyor.

#4
Foto - Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler dikkat çekerken, kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak yeni Clio dönemini en iyi şekilde özetliyor. Yeni Clio; Buzul Beyaz, Yıldız Siyah, Mineral Gri, Demir Mavi, Alev Kırmızı, Mercan Turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı Kaya Gri olmak üzere yedi gövde rengiyle yollara çıkıyor. Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen dördü alüminyum alaşımlı olmak üzere altı jant seçeneği bulunuyor.

#5
Foto - Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Tüm donanım seviyelerinde 7 inç veya 10 inçlik bir dijital ön konsol ile donatılıyor. 10 inçlik versiyon navigasyon haritalarını yansıtıyor ve sürüş moduna ve MULTI-SENSE ayarına uyum sağlıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel’R logosu, kokpite zarif bir dokunuş katıyor. Erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi ile sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor. Yeni Clio’nun MULTI-SENSE teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor. Teknolojisi de güncellenen Yeni Clio, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. MULTI-SENSE ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor. Yeni Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar; Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor. En önemli olanlar Aktif sürüş yardımcısı, 360° kamera ve bisikletli ile yayaları algılayan aktif acil fren destek sistemi. Bu sistemler, yeni Clio’yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor. Aktif sürüş yardımcısı, stressiz bir sürüş ve üst düzey güvenlik adına en önemli işlevlerden biri. Bu ADAS, seviye 2 otonom sürüşe eşdeğer olup otoyollarda ve trafik sıkışıklığında sürüşü önemli ölçüde kolaylaştıran uyarlanabilir hız sabitleme, dur ve kalk ve şerit ortalama yardımlarını birleştiriyor.

#6
Foto - Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Yeni Clio, farklı enerji kaynakları kullanan farklı güç-aktarma sistemleriyle donatılıyor. İleri teknolojiye sahip 145 hp E-Tech tam hibrit bunlardan biri. Şehirlerde elektrikli sürüş keyfini herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıyor ve yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını düşürüyor. Ayrıca dizel, benzinli ve LPG’li versiyonlar söz konusu. Clio, böylece sınıfının en kapsamlı çeşitliliğini sunuyor ve farklı kullanıcı gereksinimlerine en iyi şekilde cevap veriyor. Ayrıca tüm motor seçeneklerinde bir eko- sürüş asistanı, sürücüye yakıttan tasarruf etmenin ve böylece egzoz CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını öneriyor. Renault, 2020’de Clio da dahil olmak üzere otomobillerinde E-Tech full hybrid teknolojisini kullanmaya başladı. Bunun devamı olarak yeni Clio’da 145 hp E-Tech full hybrid versiyon da sunuluyor. E-Tech full hybrid teknolojisi, 150’nin üzerinde patent ve Renault’nun Formula 1 deneyimlerini içeriyor. Enerji geri-kazanım işlevi bunlardan biri. Yeni Clio’yu daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor. Sistem; iki elektromotor (bir 36 kW motor ve bir 18 KW yüksek voltajlı marş jeneratörü) ile 4 silindirli, 1,6 litre 69 kW (94 hp) içten yanmalı motor, akıllı multi-mode debriyajsız dog-box ve 1,2 kWsa bataryadan oluşuyor. İçten yanmalı motorun şanzımanı dört ve ana elektrik motorun şanzımanı iki orana sahip. E-Tech full hybrid güç-aktarma sistemi, enerji verimliliğini optimize etmek için içten yanmalı motor ve elektrik motoru 14’e kadar farklı şekilde kombine edebiliyor. Otomobil, çalıştırıldığı ilk anda her zaman elektromotordan güç alıyor ve şehir içi sürüş seyrinde ?’e kadar elektromotoru kullanabiliyor. Geleneksel bir benzinli motora kıyasla tüketimi @’a kadar azaltıyor.

#7
Foto - Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Yeni Clio, hibrit şehir otomobili segmentindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip. Verimli güç-aktarma sistemi sayesinde CO2 emisyonları 93 gr/km’den başlıyor. Böylece sessiz bir elektrikli otomobil keyfini batarya şarj gereksinimi olmadan yaşatabiliyor. TCe 100 LPG üç silindirli turbo motor yeni Clio’da da görev yapıyor. Bu çift yakıtlı sistem, tüketimi azaltırken ve CO2 emisyonlarını düşürürken performansı artırıyor. Eşdeğer sadece benzinli motora göre ?aha az CO2 yayıyor. Aynı zamanda güzel bir performans sergiliyor. Henüz 2.000 d/d’de 170 Nm maksimum tork üretiyor. Bu da esnek ve çok yönlü bir kullanım sağlıyor. İki deposu da dolu olduğunda toplam 1.000 km’nin üzerinde yol kat edebiliyor. Bu sistem denenmiş ve test edilmiş bir sistem. Kullanımı kolay ve ekonomik. Kullanım anında para tasarrufu da sağlıyor. LPG sistemi fabrikada monte ediliyor. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. Otomatik şanzıman sayesinde pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlarken yakıt tüketimi de sınıfının en iyilerinden biri. Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan sürücüler için atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor doğru çözüm olarak öne çıkıyor. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. Beş vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bu nedenle şehir içinde ve çevresinde yumuşak ve akıcı bir sürüş sağlıyor. 100 hp güç ve 260 Nm tork üreten motor, yoğun kullanım ve filolar için mükemmel bir çözüm. Tutumlu ve verimli bir motor. 110 km/s ve daha yüksek hızlarda motor devrini düşüren 6 vitesli bir şanzımanla donatılıyor. Yeni Clio Blue dCi özellikle otoyol kullanımlarında verimli bir sürüş sağlıyor. Nitrojen oksidi (NOx) azaltmak için en etkili yanma sonrası arındırma süreci olarak kabul edilen entegre katalitik indirgeme sistemi ile en güncel emisyon standartlarını da karşılıyor.

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