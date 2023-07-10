Yeni Renault Clio tanıtıldı! Büyük sürpriz yaptılar

Tüm donanım seviyelerinde 7 inç veya 10 inçlik bir dijital ön konsol ile donatılıyor. 10 inçlik versiyon navigasyon haritalarını yansıtıyor ve sürüş moduna ve MULTI-SENSE ayarına uyum sağlıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel’R logosu, kokpite zarif bir dokunuş katıyor. Erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi ile sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor. Yeni Clio’nun MULTI-SENSE teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor. Teknolojisi de güncellenen Yeni Clio, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. MULTI-SENSE ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor. Yeni Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar; Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor. En önemli olanlar Aktif sürüş yardımcısı, 360° kamera ve bisikletli ile yayaları algılayan aktif acil fren destek sistemi. Bu sistemler, yeni Clio’yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor. Aktif sürüş yardımcısı, stressiz bir sürüş ve üst düzey güvenlik adına en önemli işlevlerden biri. Bu ADAS, seviye 2 otonom sürüşe eşdeğer olup otoyollarda ve trafik sıkışıklığında sürüşü önemli ölçüde kolaylaştıran uyarlanabilir hız sabitleme, dur ve kalk ve şerit ortalama yardımlarını birleştiriyor.