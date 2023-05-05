2023-05-05 12:40:33 Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı
Peugeot'nun B-SUV modeli 2008 görünüm tazeledi.
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Peugeot'nun B-SUV modeli 2008 görünüm tazeledi.
Makyaj operasyonu geçiren Fransız model, ilk etapta elektrikli versiyonu ile boy gösterdi.
Yeni 2008, 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından Peugeot'nun ışık imzasını benimseyen ikinci model oldu.
İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretilen 2008, üç donanım seviyesine ve 406 km’ye kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak.
Yapılan açıklamaya göre, benzinli, dizel ve elektrikli versiyonlarına ek olarak 2024 yılında yeni bir hibrit güç-aktarma sistemi de ürün yelpazesine eklenecek.
Elektrikli versiyon E-2008’in bataryası ise 8 yıl veya 160 bin km garantili satılacak.
E-2008'de makyaj ile birlikte güç değeri de yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıktı.
Aracın bataryası da 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı.
E-2008'de makyaj ile birlikte güç değeri de yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıktı. Aracın bataryası da 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı.
Aracın tasarım özellikleri hakkında bilgi veren Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann, "Tasarım çalışmasının ana unsurlarından biri 3 pençe imzası ile ön cephede karşımıza çıkıyor" dedi.
Tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üç dikey ışık pençesi aracın yenilikleri arasında yer alırken, arka far grubu da markanın yeni kimliğine kavuşmuş durumda.
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