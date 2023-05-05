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Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

2023-05-05 12:40:33
Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Peugeot'nun B-SUV modeli 2008 görünüm tazeledi.

#1
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Makyaj operasyonu geçiren Fransız model, ilk etapta elektrikli versiyonu ile boy gösterdi.

#2
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Yeni 2008, 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından Peugeot'nun ışık imzasını benimseyen ikinci model oldu.

#3
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretilen 2008, üç donanım seviyesine ve 406 km’ye kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak.

#4
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Yapılan açıklamaya göre, benzinli, dizel ve elektrikli versiyonlarına ek olarak 2024 yılında yeni bir hibrit güç-aktarma sistemi de ürün yelpazesine eklenecek.

#5
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Elektrikli versiyon E-2008’in bataryası ise 8 yıl veya 160 bin km garantili satılacak.

#6
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

E-2008'de makyaj ile birlikte güç değeri de yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıktı.

#7
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Aracın bataryası da 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı.

#8
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

E-2008'de makyaj ile birlikte güç değeri de yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıktı. Aracın bataryası da 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı.

#9
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Aracın tasarım özellikleri hakkında bilgi veren Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann, "Tasarım çalışmasının ana unsurlarından biri 3 pençe imzası ile ön cephede karşımıza çıkıyor" dedi.

#10
Foto - Yeni Peugeot 2008 E görücüye çıktı

Tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üç dikey ışık pençesi aracın yenilikleri arasında yer alırken, arka far grubu da markanın yeni kimliğine kavuşmuş durumda.

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