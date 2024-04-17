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Otomotiv
13
Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

2024-04-17 22:43:53
Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Otomotiv devi Nissan'ın Türkiye'de en çok satan modeli olan Qashqai, yenilendi.

#1
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Merakla beklenen yeni Qashqai tasarımıyla çok konuşulacağa benziyor.

#2
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Tasarımı ve teknolojileri yenilenen makyajlı Nissan Qashqai'de daha şık bir görünüm sunan N-Design paketi de aileye katıldı.

#3
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Yenilenen Nissan Qashqai'deki en büyük değişim elbette ön tarafta yaşanmış.

#4
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Qashqai'nin yeni farları daha keskin bir görünüm sunarken aynı zamanda uyarlanabilir uzun far modülü de içeriyor.

#5
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Qashqai'nin iç mekanında da malzeme kalitesi büyük oranda iyileştirilmiş.

#6
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Yeni Qashqai'nin teknolojik yetenekleri de artırılmış.

#7
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Nissan'ın "Around View Monitor (AVM)" adını verdiği dört kamerayı kombine şekilde kullanan sistem artık standart donanımlar arasında.

#8
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Bu sistem sayesinde sürücü, 200 derecelik bir görüş açısına kavuşabiliyor.

#9
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Bilgi eğlence sistemi artık Google tabanlı olan Qashqai de, sesle kontrol özelliğine merhaba diyor.

#10
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Nissan, Qashqai'nin motor seçeneklerini ise değiştirmedi.

#11
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Qashqai ülkemizde 158 bg güç üretebilen 1.3 litrelik DIG-T motor seçeneği ile satışta.

#12
Foto - Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı

Yeni model de bu motor seçeneği ile ülkemize giriş yapabilir.

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