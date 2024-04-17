2024-04-17 22:43:53 Yeni Nissan Qashqai ortaya çıktı
Otomotiv devi Nissan'ın Türkiye'de en çok satan modeli olan Qashqai, yenilendi.
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Otomotiv devi Nissan'ın Türkiye'de en çok satan modeli olan Qashqai, yenilendi.
Merakla beklenen yeni Qashqai tasarımıyla çok konuşulacağa benziyor.
Tasarımı ve teknolojileri yenilenen makyajlı Nissan Qashqai'de daha şık bir görünüm sunan N-Design paketi de aileye katıldı.
Yenilenen Nissan Qashqai'deki en büyük değişim elbette ön tarafta yaşanmış.
Qashqai'nin yeni farları daha keskin bir görünüm sunarken aynı zamanda uyarlanabilir uzun far modülü de içeriyor.
Qashqai'nin iç mekanında da malzeme kalitesi büyük oranda iyileştirilmiş.
Yeni Qashqai'nin teknolojik yetenekleri de artırılmış.
Nissan'ın "Around View Monitor (AVM)" adını verdiği dört kamerayı kombine şekilde kullanan sistem artık standart donanımlar arasında.
Bu sistem sayesinde sürücü, 200 derecelik bir görüş açısına kavuşabiliyor.
Bilgi eğlence sistemi artık Google tabanlı olan Qashqai de, sesle kontrol özelliğine merhaba diyor.
Nissan, Qashqai'nin motor seçeneklerini ise değiştirmedi.
Qashqai ülkemizde 158 bg güç üretebilen 1.3 litrelik DIG-T motor seçeneği ile satışta.
Yeni model de bu motor seçeneği ile ülkemize giriş yapabilir.
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