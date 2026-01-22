Yeni nesil olan saç spreyi hakkında Tayvan ülkesinden bin 500 kişi üzerinde test yaptık diyerek duyurdular

Tayvanlı bilim insanlarıyla iş birliği yapan URAW Kozmetik, yapılan anlaşma doğrultusunda söz konusu formülü Türkiye’ye getirdiğini açıkladı. URAW Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, Tayvan menşeili formülün Türkiye’deki tüm süreçlerinin yürürlükte olan mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Şerifoğlu, ürünün yaklaşık 1 ay önce Türkiye’de satışa sunulduğunu belirterek “Klinik çalışmaları Tayvan’da yapılmış, etkili bir saç bakım ürünü diyebiliriz. Bununla ilgili dünyada ilk defa bin 500 kişinin üzerinde yapılan testlerde yüzde 90’ın üzerinde başarılı sonuç elde edilmiş. Saçların yüzde 30 ile yüzde 500 arasında çıktığı gözlemlendi” değerlendirmesinde bulundu. ‘AR-GE’Sİ NETLEŞMİŞ BİR ÜRÜN’ Ürünün Ar-Ge sürecine ilişkin bilgi veren Şerifoğlu, çalışmanın uzun yıllara dayandığını ifade ederek, “Bununla ilgili ikinci Ar-Ge’ler yapılmış. İçerisindeki aktiflerin tamamı klinik çalışmaları ve Ar-Ge’si netleşmiş bir ürün. Veriler dünyada da haberlere düşen veriler. Bu sadece bizim iddiamız değil” ifadelerini kullandı. ‘3-4 HAFTADAN SONRA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR’ Ar-Ge çalışmalarının Tayvan merkezli yürütüldüğünü dile getiren Şerifoğlu, “Tayvan’da yaklaşık 6-7 ay öncesinde başlamış bir Ar-Ge çalışması var. Sonucu, ilk testlerde bin 500 kişi üzerinde yapılan testlerin sonucunda ortaya çıkmış gerçek veriler. Yani Ar-Ge sonuçları çıkmış bir ürün. Ürünü kullanan kişi bir ya da iki hafta içerisinde zaten kafasında, saç diplerinde karıncalanma hissediyor. Bu, ürünün çalıştığını ve altta kan dolaşımının hızlandığını hissettiriyor. Üçüncü, dördüncü haftadan itibaren tüylenme başlıyor. Kullananlarda ikinci aydan üçüncü aya doğru da bariz bir şekilde, gözle görülür şekilde saçların çıktığı gözlemlenmiş” diye konuştu. ‘KADINLARDA DAHA HIZLI ETKİ ETTİĞİNİ GÖZLEMLEDİK’ Erkek ve kadın tipi saç dökülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şerifoğlu, “En zor zaten erkek tipi dökülmedir. Tüm dünyada da bu en büyük sorundur. Erkeklerde üç ay garanti veriyoruz. Kadınlar, 45 günde etkisini görebiliyor. Kadınlarda daha hızlı etki ettiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. ‘TALEPLER ÇOK YOĞUN’ Kullanıcı geri dönüşlerine değinen Şerifoğlu, “Talepler çok güzel, çok yoğun. Ürünü kullanan kişilerle ilgili kayıtlar sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz ve müşteri hizmetlerimiz tarafından tutuluyor. Alım tarihleri, kullanım tarihleri kayıt altında. Olumsuz sonuç oranı çok düşük. Genel olarak 40 – 50’nci günde insanlar çok memnun. ‘Saçlarım çıkmaya başladı’ diyenlerin sayısı çok fazla” dedi.