Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek

25 yaş altı öğrencilere ücretsiz 2025 yılında UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapan ve dünya rekorlarına sahne olan Konya Velodromu, bu yıl da hız, taktik ve adrenalin dolu mücadelelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonanın biletleri tek gün 150 TL, 5 günlük kombine 500 TL olarak satışa sunulurken, 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle organizasyonu ücretsiz izleyebilecek. Büyük organizasyonun heyecanına Konya Olimpik Velodromu’nda tanıklık edecek bisikletseverler, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekiliş ile bisiklet kazanma şansı elde edecek. Şampiyona sırasında akşam seanslarında toplam 10 bisiklet çekilişi yapılacak. Pist bisikleti yarışları, kadınlarda ve erkeklerde; takım takip (Team Pursuit), Takım Sprint (Team Sprint), eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium olmak üzere 7 kategoride yapılacak. Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın programı şöyle: