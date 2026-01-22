  • İSTANBUL
Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek
IHA Giriş Tarihi:

Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek

Avrupa'nın en hızlı pedalları, 1-5 Şubat tarihlerinde 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da mücadele edecek.

#1
Foto - Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu’nda düzenlenecek. Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1 Şubat Pazar günü sabah 11.00'de elemelerle başlayacak, resmi açılış töreni ise 18.45'de yapılacak. Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere yüzlerce sporcu, antrenör ve teknik yetkilinin katılacağı organizasyon, Konya Olimpik Velodromu'nda yeni rekorlara sahne olmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya 2026 yılı itibarıyla Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya; şehir geneline yayılan bisiklet yolları ağı, bisiklet parkları ve bisikleti günlük yaşamın doğal parçası haline getiren kent vizyonuyla Avrupa’da örnek gösteriliyor. Avrupa Şampiyonası, bu vizyonu uluslararası spor kamuoyuna güçlü biçimde yansıtırken uluslararası medya ilgisiyle birlikte Konya’nın tanıtımına, şehir ekonomisine ve Türkiye’nin spor organizasyonları alanındaki küresel görünürlüğüne önemli katkı sağlayacak.

#3
Foto - Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek

25 yaş altı öğrencilere ücretsiz 2025 yılında UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapan ve dünya rekorlarına sahne olan Konya Velodromu, bu yıl da hız, taktik ve adrenalin dolu mücadelelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonanın biletleri tek gün 150 TL, 5 günlük kombine 500 TL olarak satışa sunulurken, 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle organizasyonu ücretsiz izleyebilecek. Büyük organizasyonun heyecanına Konya Olimpik Velodromu’nda tanıklık edecek bisikletseverler, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekiliş ile bisiklet kazanma şansı elde edecek. Şampiyona sırasında akşam seanslarında toplam 10 bisiklet çekilişi yapılacak. Pist bisikleti yarışları, kadınlarda ve erkeklerde; takım takip (Team Pursuit), Takım Sprint (Team Sprint), eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium olmak üzere 7 kategoride yapılacak. Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın programı şöyle:

#4
Foto - Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek

1. Gün: 1 Şubat Pazar 12.30 Kadınlar Scratch Race - Elemeler (7,5 km / 30 tur) 12.30 Erkekler Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km / 30 tur) 13.30-16.38 Kadınlar Team Sprint - Elemeler Erkekler Team Sprint - Elemeler Kadınlar Team Pursuit - Elemeler Erkekler Team Pursuit - Elemeler 18.45 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Resmi Açılışı 19.00-20.56 Team Sprint 1. Tur ve Finaller (Kadın/Erkek) Kadınlar Scratch Race - Final (10 km / 40 tur) Erkekler Elimination - Final Ödül törenleri 2. Gün: 2 Şubat Pazartesi 12.15 Erkekler Points Race - Elemeler (20 km / 80 tur) 12.15 Kadınlar Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km / 30 tur) 13.30-16.07 Kadınlar Sprint 200 m T.T. - Elemeler Erkekler TT Zamana Karşı - Elemeler Kadınlar Sprint 1/16 & 1/8 Team Pursuit 1. Tur (Kadın/Erkek) 18.30-21.51 Kadınlar Sprint Çeyrek Finaller Erkekler Points Race - Final (40 km / 160 tur) Kadınlar Elimination - Final Erkekler 1 km Zamana Karşı - Final Team Pursuit Finalleri ve törenler 3. Gün: 3 Şubat Salı 12.00 Kadınlar Omnium - Elemeler (Points Race 10 km) 12.00 Erkekler Scratch Race - Elemeler (7,5 km / 30 tur) 13.00-16.24 Erkekler Sprint 200 m T.T. - Elemeler Kadınlar Omnium I-II Erkekler Sprint 1/16 & 1/8 Erkekler Individual Pursuit - Elemeler (4 km) 18.30-21.24 Sprint yarı finaller Erkekler Scratch Race - Final Individual Pursuit - Finaller Kadınlar Omnium III-IV ve törenler 4. Gün: 4 Şubat Çarşamba 13.30 Erkekler Omnium - Elemeler (Points Race 15 km) 13.30 Kadınlar Points Race - Elemeler (15 km / 60 tur) 15.00-17.13 Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Elemeler Erkekler Omnium I-II Kadınlar Individual Pursuit - Elemeler (4 km) 18.30-21.52 Erkekler Sprint yarı finaller Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Final Kadınlar Individual Pursuit - Finaller Erkekler Omnium III-IV Kadınlar Points Race - Final ve törenler 5. Gün: 5 Şubat Perşembe 10.15 Kadınlar Madison - Elemeler (15 km / 60 tur) 10.15 Erkekler Madison - Elemeler (25 km / 100 tur) 12.00-13.42 Keirin 1. Tur ve Repesajlar (Kadın/Erkek) 13.45-14.15 Isınma 14.30-17.23 Keirin Yarı Finaller ve Finaller (Kadın/Erkek) Kadınlar Madison - Final (30 km / 120 tur) Erkekler Madison - Final (50 km / 200 tur) Ödül törenleri

