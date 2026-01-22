Sadettin Saran İtalyanlara ne cevap verecek? Tüm Taraftar merakla bunu bekliyor...
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Youssef En-Nesyri için Juventus harekete geçti.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Youssef En-Nesyri için Juventus harekete geçti.
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yeni bir ayrılığa hazırlanıyor...Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen ancak gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan En-Nesyri takımdan ayrılacak. Faslı golcü için Juventus devrede.
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Juventus, Fenerbahçe’ye sezon sonuna kadar kiralama ve ardından satın alma opsiyonunu içeren resmi teklifini sundu.
Juventus, yarım sezon için 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ancak bu tutar, oyuncunun ikinci yarıda alacağı maaştan düşülecek. Sözleşmede 20 milyon Euro tutarında bir satın alma opsiyonu bulunacak. Bu opsiyonun "zorunlu" olmayacak. Şarta bağlı olarak devreye girecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23