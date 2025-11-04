Yeni nesil nereye gidiyor! Akrabalık bağlarını dinamitleyen tehlike

YAŞLI BAKIMINDA YENİ MODEL ARAYIŞLARI: Prof. Dr. Özmete, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte birçok hizmet modeline duyulan ihtiyacın da arttığını, özellikle son yıllarda yeni bir model olarak gündeme gelen yaşlı bakım sigortasının Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde uzun süredir uygulandığını aktardı. Türkiye'de sağlık harcamalarının yüzde 30'undan fazlasının 60 yaş üstü bireylerle ilişkili olduğunun altını çizen Özmete, bu durumun koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini artırdığını ve "yaşlı dostu sağlık sistemleri" kavramını gündeme taşıdığını belirtti. Son yıllarda huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine talebin arttığını, bunun da aileler için tercih değil zorunluluk olduğunu dile getiren Özmete, yaşlılıkta yalnızlığı önlemek, aktif olmak ve topluma katılımı desteklemek için gündüzlü yaşam merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeni modellerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Özmete, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "3. Yaş Üniversitesi: 50 Artı Hayat Okulu" modelinin verimli bir şekilde uygulandığını bildirdi. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların yaygınlaşmasıyla ihtisaslaşmış kurumsal hizmetlere de ihtiyaç olduğunu kaydeden Özmete, "Yaşlı bakımında tek bir formül yoktur. Bu nedenle tüm aşamalar ve seçeneklere ihtiyaç bulunmaktadır. Dijitalleşme süreci yaşlılık döneminde birçok hizmeti kolaylaştırırken, karmaşık hale de getirmektedir. Tele-sağlık uygulamaları, uzaktan izleme sistemleri, akıllı ev teknolojileri ve dijital sağlık kayıtları, yaşlı bireylerin bağımsız yaşamını destekleyen yenilikçi çözümler sunmaktadır. Ancak bu dijital dönüşüm, aynı zamanda dijital okur yazarlık seviyeleri düşük olan yaşlılar için dijital uçurum sorununu da beraberinde getirmektedir. Yaşlıların teknolojilere erişimde yaşadıkları sınırlılıklar derinleşebilmektedir. Bu nedenle yaş dostu dijital politikaların geliştirilmesi, yeni dönemin gerekliliklerinden biridir." ifadelerini kullandı.