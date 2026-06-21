Yeni müjdelerin gelmesi an meselesi! Yerin altından çılgınlar gibi petrol çıkartan TPAO, son hamlesini yaptı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne ve Kırklareli'nde bulunan petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne ve Kırklareli'nde bulunan petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'de 14 bin 507 hektar büyüklüğündeki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi 7 Ağustos 2028'e kadar uzatıldı.
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