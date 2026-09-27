1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar

Yunanistan'dan Fransa'dan satın aldığı "Kimon" adlı savaş gemisini örnek gösteren Yunan basını, "Donanmanın en modern gemilerinden biri olan "Kimon"un silahlanması ve sistemleri de dahil olmak üzere maliyeti yaklaşık 1 milyar euro'ya ulaşmaktadır. Eğer böyle bir insansız deniz aracı yaklaşık 200 bin euroya mal oluyorsa, 10 KİDA'nın maliyeti yaklaşık 2 milyon euro olur. Bu varsayımsal senaryoya göre, bu KİDA'lar yaklaşık 1 milyar euro değerindeki bir fırkateyne karşı toplu halde kullanılabilir. Basitçe söylemek gerekirse, teorik olarak 10 adet KİDA "Kimon"u batırma girişiminde bulunabilir ve bu girişimin toplam maliyeti sadece 2 milyon euro olurken, fırkateynin maliyeti yaklaşık 1 milyar euro civarındadır. Asıl sorun, yeni insansız sistemlerin yarattığı devasa maliyet farkı ve bunların büyük savaş gemilerine karşı toplu olarak kullanılma olasılığıdır" ifadelerini kullandı.