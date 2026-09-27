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1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar

MKE tarafından geliştirilen ve Denizkurdu-I Tatbikatı'nda canlı harp başlığıyla su üstündeki hedefi tam isabetle imha eden PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Yunan basınına adeta soğuk duş aldırdı. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı yaklaşık 1 milyar euro değerindeki modern "Kimon" fırkateyninin, toplam maliyeti sadece 2 milyon euro olan 10 adet PİRANA karşısında tamamen savunmasız kalabileceği itiraf edildi.

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Foto - 1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) Denizkurdu-I Tatbikatı'nda su üstü hedefi başarıyla imha etti. Tuzla sınıfı karakol gemisine yerleştirilen komuta kontrol konsolu üzerinden yönlendirilen PİRANA, yüksek tahrip gücüne sahip 100 kilogram ağırlığındaki canlı harp başlığıyla ilk kez su üstündeki hedefi taarruz gerçekleştirerek 12'den vurdu.

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Foto - 1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar

Tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de harekat icra etme kabiliyetine sahip kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, bu özelliğiyle Yunan'ın dikkatini çekti. Türkiye'nin daha büyük savaş gemilerine karşı kullanılabilecek yeni insansız deniz araçları geliştirdiğini yazan Yunan basını, "Pirana gibi bu sistemlerin mantığı, çok daha pahalı gemilere karşı sürü halinde kullanılabilmeleridir" ifadelerini kullandı.

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Foto - 1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar

Yunanistan'dan Fransa'dan satın aldığı "Kimon" adlı savaş gemisini örnek gösteren Yunan basını, "Donanmanın en modern gemilerinden biri olan "Kimon"un silahlanması ve sistemleri de dahil olmak üzere maliyeti yaklaşık 1 milyar euro'ya ulaşmaktadır. Eğer böyle bir insansız deniz aracı yaklaşık 200 bin euroya mal oluyorsa, 10 KİDA'nın maliyeti yaklaşık 2 milyon euro olur. Bu varsayımsal senaryoya göre, bu KİDA'lar yaklaşık 1 milyar euro değerindeki bir fırkateyne karşı toplu halde kullanılabilir. Basitçe söylemek gerekirse, teorik olarak 10 adet KİDA "Kimon"u batırma girişiminde bulunabilir ve bu girişimin toplam maliyeti sadece 2 milyon euro olurken, fırkateynin maliyeti yaklaşık 1 milyar euro civarındadır. Asıl sorun, yeni insansız sistemlerin yarattığı devasa maliyet farkı ve bunların büyük savaş gemilerine karşı toplu olarak kullanılma olasılığıdır" ifadelerini kullandı.

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