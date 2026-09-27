1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar
MKE tarafından geliştirilen ve Denizkurdu-I Tatbikatı'nda canlı harp başlığıyla su üstündeki hedefi tam isabetle imha eden PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Yunan basınına adeta soğuk duş aldırdı. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı yaklaşık 1 milyar euro değerindeki modern "Kimon" fırkateyninin, toplam maliyeti sadece 2 milyon euro olan 10 adet PİRANA karşısında tamamen savunmasız kalabileceği itiraf edildi.