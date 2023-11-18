2023-11-18 11:02:14 Yeni liste yayınlandı! Tarım Kredi Marketlerinde yepyeni indirimler
Tarım Kredi Marketlerde indirimli satışlar devam ediyor... "Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz" ifadesiyle paylaşılan Tarım Kredi market katalog ürünleri araştırılıyor. Pirinç, tarhana, domates salçası, ayçiçek yağı ile birlikte tuvalet kağıdı gibi pek çok üründe fiyatların indirimli olduğu Tarım Kredi Market kampanyası yalnızca 18 - 30 Kasım Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Kaçırılmayacak fırsatlar sunan Tarım Kredi Market'in indirimli ürünler listesini sizler için derledik.