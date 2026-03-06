Yeni kanun çıldırttı: Esnaf dükkanı böyle dağıttı!

21 BİN LİRA CEZA YAZILIYOR Trafik polisleri, bu tür araçları durdurmaya, ceza yazmaya başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu tür aksesuarları sökmesi gereken şoförler, eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışınca, 21 bin lira ceza yazılıyor, kaçanlara da 200 bin lira idari ceza uygulanıyor. Araçlar trafikten men ediliyor. “Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.”