Yeni kanun çıldırttı: Esnaf dükkanı böyle dağıttı!
Yeni trafik cezalarının araç dışında değişikliği yasaklaması sonrası, oto sanayilerdeki aksesuar satan dükkanlar ıssızlaştı. Sosyal medyada tepki videoları yayınlanıyor.
Yeni trafik düzenlemesine göre, yüksek sesle sokaklarda gezen araçlar da ceza alacak. Araçlara sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran da konulamayacak. Araçlara abart egsoz takılamayacak, renkli ışıklı aksesuarla araçlar süslenemeyecek, araçlar mümkün olduğu kadar fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılacak.
21 BİN LİRA CEZA YAZILIYOR Trafik polisleri, bu tür araçları durdurmaya, ceza yazmaya başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu tür aksesuarları sökmesi gereken şoförler, eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışınca, 21 bin lira ceza yazılıyor, kaçanlara da 200 bin lira idari ceza uygulanıyor. Araçlar trafikten men ediliyor. “Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.”
ARABA YARIŞTIRANLARA PARA CEZASI VAR Yeni düzenleme, şehirlerde araba yarışı düzenleyen ve trafikte araç yarıştıranlara da yeni yaptırımlar getirdi. Yeni düzenlemede, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.
SES SİSTEMLERİ Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.
Yasa maddelerinin uygulanmasının ardından oto saniyelerde araçlara bu tür aksesuar takan, büyük hoparlörleri araçlara monte eden dükkanlar ıssızlaştı. Dükkan sahipleri sosyal medyada video çekerek tepkisini dile getiriyor. Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek. Düzenlemedeki madde şöyle: Bu kuralara uymamaya devam edenlerin ehliyetleri ikinci kez alınırsa, bu kez sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler 2 yıl bekleyecek ve süreyi doldurunca ehliyet kursuna gidecek. Kursa gitmeleri için de psikolojik testi geçmiş olmaları gerekecek./ kaynak: internethaber
