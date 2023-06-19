2023-06-19 12:58:50 Yeni İHA ilk kez görücüye çıktı: Türkiye'nin gurur projesi
Savunma sanayi alanında parmakla gösterilen işlere imza atan Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninde önemli bir yer tutacak Kargo İHA’larla ilgili kritik bir viraj daha dönüldü. TUSAŞ imzalı Kargo İHA, Fransa'nın başkenti Paris’teki fuarda görücüye çıktı. Kargo İHA'larla silah ve mühimmattan yakıta, teçhizattan kumanyaya kadar farklı ihtiyaçlar cepheye havadan hızlı, güvenli ve çok daha düşük maliyetle ulaştırılabilecek.