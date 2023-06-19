Yeni İHA ilk kez görücüye çıktı: Türkiye'nin gurur projesi

Kargo İHA farklı tipte ürünler taşıyabilecek bir yapıda imal edildi. Kamerası dışında oldukça değerli faydalı yükler taşıyabiliyor. Farklı tipte kameralar, muhtelif radarlar ve hatta gelecek dönemde mühimmat dahi eklenebilme ihtimali Kargo İHA’ları uzun süre konuşacağımız anlamına geliyor. Sadece askeri açıdan düşünmek Kargo İHA’nın oynayabileceği diğer kritik rolleri atlamamıza neden olabilir. Aslında bu tür platformlar sağlıkla ilgili durumlarda da son derece iyi sonuçlara imza atabiliyor. Gerekli durumlarda ilaçlar bu tip platformlarla taşınabiliyor. İşin bir diğer boyutu da kumanya ya da gıda nakli… Son derece riskli bir bölgede bulunan timinize Kargo İHA ile kumanya ulaştırmanız mümkün. Ya da yıkıcı bir afetin ardından karadan erişemediğiniz bölgeye bu platformlarla havadan gıda ulaştırabilmeniz seçenekler arasında.