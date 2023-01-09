Yeni Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde gerçekleştirilen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşan Tosyalı, böyle milli bir meselenin parçası olmak, ülke ve millete böyle önemli bir alanda katkı sağlayabilmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi. Tosyalı grubu olarak BMC'nin çoğunluk hissesini alırken bunu ticari faaliyet değil, öncelikli olarak bir vatan ve millet meselesi olarak gördüklerini belirten Tosyalı, "70 yıllık sanayicilik kültürümüz ve tecrübemizle bu alana nasıl katkı sağlayabiliriz diye yola çıktık. BMC, bu fabrikadaki faaliyetlerini 21 Ağustos 2019'dan beri Milli Savunma Bakanlığımız kontrolünde ve denetiminde sürdürüyor. O tarihten bu yana burada bazı çalışmalar yapılmıştı ve biz bunu daha ileri taşımak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz." diye konuştu. Tosyalı, Arifiye yerleşkesinde sağladıkları kazanımlara değinerek, şu ifadeleri kullandı: