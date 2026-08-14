Yeni fırsat kapıları sonuna kadar aralandı! Türkiye ile herkesi ters köşe yapan imzayı atan ülkeden dikkat çeken çağrı

İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İstanbul'da düzenlenen "Global Excellence Ödül Töreni"ne İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Naeem, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münür Üstün ile İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sardar Tahir Mehmood katıldı. Naeem, buradaki konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan başta İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ederek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik faaliyetlerin daha güçlü şekilde sürdürülmesi temennisinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişkilerin ortak tarih, karşılıklı güven ve ekonomik refaha yönelik ortak vizyon üzerine kurulu olduğunu belirten Naeem, forumun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Naeem, Pakistan ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğine işaret ederek, hükümetin yatırımları teşvik etmek ve daha iş dünyası dostu bir ortam oluşturmak amacıyla önemli adımlar attığını dile getirdi.