Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo
İsrail ve uluslararası basın organlarında yankı uyandıran son raporlar, Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin Washington ve Tel Aviv ekseninden çıkarak tamamen Türk liderliğindeki yeni bir eksene kaydığını gözler önüne serdi. İbrahim Anlaşmaları'nın Körfez ülkelerine beklenen askeri korumayı sağlayamadığı bir dönemde, Türkiye'nin Katar, Suudi Arabistan ve Mısır ile ördüğü çok katmanlı savunma ortaklıkları bölgenin kaderini değiştiriyor. SİHA teknolojisinden deniz yollarının güvenliğine kadar her alanda inisiyatifi eline alan Türkiye'nin hamleleri, İsrail stratejistlerini mevcut politikalarını acilen gözden geçirmeye zorluyor.