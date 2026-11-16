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Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo

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Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo

İsrail ve uluslararası basın organlarında yankı uyandıran son raporlar, Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin Washington ve Tel Aviv ekseninden çıkarak tamamen Türk liderliğindeki yeni bir eksene kaydığını gözler önüne serdi. İbrahim Anlaşmaları'nın Körfez ülkelerine beklenen askeri korumayı sağlayamadığı bir dönemde, Türkiye'nin Katar, Suudi Arabistan ve Mısır ile ördüğü çok katmanlı savunma ortaklıkları bölgenin kaderini değiştiriyor. SİHA teknolojisinden deniz yollarının güvenliğine kadar her alanda inisiyatifi eline alan Türkiye'nin hamleleri, İsrail stratejistlerini mevcut politikalarını acilen gözden geçirmeye zorluyor.

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Foto - Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’te yer alan kapsamlı analizde, İbrahim Anlaşmaları'nın Körfez ülkelerine sahada askeri bir koruma şemsiyesi veya caydırıcılık sunamadığına dikkat çekildi. ABD’nin bölgedeki rolünün belirsizleştiği ve İran ile yaşanan krizlerin derinleştiği bir dönemde, Körfez başkentlerinin güvenliği artık Washington veya Tel Aviv ekseninde aramadığı ifade edildi. Analizde, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve savunma sanayiinde kendi kendine yeten Türkiye’nin, deniz yollarının korunmasından krizlere sahada müdahale etmeye kadar İsrail’in sunamadığı imkânları masaya koyduğu vurgulandı.

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Foto - Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo

Dolmabahçe Sarayı’nda atılan imzalarla güçlenen Türkiye-Katar savunma ortaklığının, Ankara’nın bölgedeki diplomatik ve askeri ağırlığını kalıcı hale getirdiği belirtildi. Türkiye’nin Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yürüttüğü pragmatik diplomasi sayesinde yeni bölgesel güvenlik mimarisinin temel aktörlerinden biri konumuna yükseldiği kaydedildi. Haaretz, oluşan bu yeni "Türk-Arap güvenlik ekseninin" Tel Aviv yönetimini mevcut bölgesel stratejilerini acilen gözden geçirmeye zorladığını yazdı.

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Foto - Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo

Gelişmeleri değerlendiren Euronews ve The New Arab ise bölgedeki savunma ittifakları haritasının yeniden şekillendiğine işaret etti. Euronews, Türkiye ve Katar’ın dış saldırılara karşı "birleşik bir pozisyon" oluşturma kararının, Washington’a duyulan güvenin azaldığı bir konjonktürde hayata geçirildiğini aktardı.

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Foto - Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo

Haberlerde, Türkiye’nin son dönemde attığı çok taraflı savunma adımlarının bölgesel istikrar açısından taşıdığı öneme de yer verildi: The New Arab, Türkiye ile Katar arasındaki savunma anlaşmasının sıfırdan bir ortaklık yerine Bayraktar TB2 SİHA tedariki ve ortak savunma projeleri gibi mevcut askeri iş birliklerinin üzerine inşa edildiğini belirterek, kolektif savunma ve egemenliğin korunması taahhütlerinin askeri boyutun ötesinde güçlü bir siyasi mesaj taşıdığını vurguladı.

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