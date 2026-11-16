Türkiye’nin ittifak ağı kâbusları oldu! İşte İsrail’i hop hop hoplatan senaryo

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’te yer alan kapsamlı analizde, İbrahim Anlaşmaları'nın Körfez ülkelerine sahada askeri bir koruma şemsiyesi veya caydırıcılık sunamadığına dikkat çekildi. ABD’nin bölgedeki rolünün belirsizleştiği ve İran ile yaşanan krizlerin derinleştiği bir dönemde, Körfez başkentlerinin güvenliği artık Washington veya Tel Aviv ekseninde aramadığı ifade edildi. Analizde, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve savunma sanayiinde kendi kendine yeten Türkiye’nin, deniz yollarının korunmasından krizlere sahada müdahale etmeye kadar İsrail’in sunamadığı imkânları masaya koyduğu vurgulandı.