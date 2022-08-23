Yazıklar olsun sana be adam! Görev başındaki polise akılalmaz muamele

Devlet memuru olduğunu belirterek polis ve bekçilerin kendisine dokunmamasını isteyen sürücü Tayfur İ., “Devletin memurunu çekemezsiniz, ben de devlet memuruyum, benim de haklarım var. Arabamı bağlamayın ehliyetli biri geliyor cezamı yazın arabamı almaya geliyorlar. Ehliyetli biri geliyor. Beni bırakın ben de memurum, bana dokunmayın. Ben sakinim, dokunmayın. Gücünüz bana mı yetecek” diyerek alkış tuttu. Polislerin sabrını sonuna kadar adeta sınayan sürücü, ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde Sevgi Evlerinden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekici ile otoparka gecikilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının muayenesinin olmamasından 427 TL, sigortasız araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 297 TL trafik cezası kesildi. 2 kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.