2022-08-23 12:52:31 Yazıklar olsun sana be adam! Görev başındaki polise akılalmaz muamele
Aksaray’da muayenesiz, sigortasız araçla trafikte yakalanan ve savcılıkça aranması olan sürücü aracının bağlanacağını duyunca telefonla aradığı kişiye polislerin kaşıntısı olduğunu söyleyerek, “Burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var” diye adam çağırdı. Aracının değerli olduğunu belirten ve agresif tavırlarla memurlara zorluk çıkaran sürücü, “Ben deliyim, kafama da sıksanız o arabayı yakarım ama vermem” dedi.