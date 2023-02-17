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Yaşam
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Yazıklar olsun bunu yapanlara! Depremden sonra 10’a katladı

2023-02-17 15:19:26
Yazıklar olsun bunu yapanlara! Depremden sonra 10’a katladı

Fırsatçılar deprem sonrası yine ortaya çıktı. Pek çok kişi evlerini taşımaya başladı. Bu durumu fırsat bilen taşıma şirketleri ise fiyatları 9-10 kat arttırdı.

#1
Foto - Yazıklar olsun bunu yapanlara! Depremden sonra 10’a katladı

Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı, asansör fiyatları yaklaşık 9-10 kata kadar arttı. Depremin ardından fırsatçılık yaparak ev fiyatlarını arttıranların ardından taşımacılık sektöründe de fırsatçılar ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır'da evleri hakkında yıkım veya ağır hasar kararı çıkan vatandaşlar evlerini taşıma derdine düşmüşken fırsatçılar vatandaşları hedef aldı. Ev taşımak için kullanılan asansörler deprem öncesinde 600 liradan kiralanırken, fırsatçıların ortaya çıkmasından sonra 5 bin liradan vatandaşlara kiralanmaya çalışılıyor. Depremi fırsat bilerek fiyatlara artış yapan taşımacılara meslektaşları ise tepki gösterdi. Vatandaşlar da bu duruma tepkisiz kalmazken, insanların mecbur olduğunu bilerek böyle yapılmasını yağmacılık olarak adlandırdı.

#2
Foto - Yazıklar olsun bunu yapanlara! Depremden sonra 10’a katladı

Apartmanından köyüne göç ettiğini belirten Nurettin Taş, “Deprem olduğu için evi köye taşıyoruz. AFAD apartmanda hasar olduğunu söyledi. Taşımak için yeğeni arabasını getirdim, çekici asansörü ise 4 bin liraya getirdim. Bin liraydı şimdi 4 bin liraya çıktı” dedi.

#3
Foto - Yazıklar olsun bunu yapanlara! Depremden sonra 10’a katladı

Meslektaşlarının böyle bir şey yapmış olmasının doğru olmadığını belirten ev taşıma işi yapan Mikail Şenol, “Depremden önce asansör fiyatları 500 - 600 liraydı. Depremden sonra fırsatçılık yaparak pahalıya fiyat veriyorlar. Sabah verilen fiyatı akşam tekrar alamıyorsun bu yüzden vatandaş mağdur oluyor. Benim çağrım bütün nakliyecilere, bu vicdansızlığa son vermeleri lazım, devlet yetkilileri de buna bir el atmalı. Şuan asansör ve nakliye beraber maliyeti 3 bin 500 lira oluyor. Şehir içinde taşıması ve asansörü dahil, 5 bin lira oluyor. Asansör fiyatlarında depremden önce 500 lira kurtarıyorken, depremden sonra neden kurtarmıyor” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Yazıklar olsun bunu yapanlara! Depremden sonra 10’a katladı

Fırsatçıların arttığını belirten ev taşıma işi yapan Seymen Akar, “Şuan ki fiyatımız bin liradır, normal zamanda depremden önce de bin liraydı. Bazıları şuan 6 bin veya 7 bin lira fiyat veriyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar bizim gibi işlerine bakmıyorlar” diye konuştu.

#5
Foto - Yazıklar olsun bunu yapanlara! Depremden sonra 10’a katladı

Fırsatçıların 15 bin liraya kadar fiyat verdiklerini belirten taşımacı Abdullah Güler, “Bir vatandaş beni aradı, taşıma dahil 3 bin 500 TL olduğunu söyledim. Daha önceden aldığı fiyatta taşıma dahil 15 bin lira fiyat verdiklerini söyledi. Ben buradan 15 bin liraya İstanbul’a götürüyorum. Bütün millet mağdur kalmış. Kimse şehirde bulduğu eve gitmiyor, köye gidiyor veya başka bir yere gidiyor. İnsanlarımıza yazık oluyor” ifadelerine yer verdi.

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