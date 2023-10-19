2023-10-19 13:30:26 Yazarımız Zekeriya Say'ın kaleminden Babil Fahişesi Lilith'in doğmaları: Şeytanın çocukları ezoterik Yahudiler
Yazarımız Zekeriya Say, bugünkü köşesinde İblis’in çocukları Siyonist Yahudiler’in neden Adem soyunu katlettiğini delilleriyle anlattı. Kabala! Ezoterik Yahudilerin kutsal(!) kabul ettikleri sözde kitabın adı.. Malumunuz, kendilerini diğer ırklardan üstün gören Ezoterik Yahudilerin “yaratılış doktrini” farklıdır. Onlar yalnızca Hz. Adem’in değil, Adem ile birlikte Lilith adında bir kadının da “balçık”tan yaratıldığına inanırlar.