Yazarımız Zekeriya Say'ın kaleminden Babil Fahişesi Lilith'in doğmaları: Şeytanın çocukları ezoterik Yahudiler

Evet... Böyle bir “ilahi din” olamaz... Ancak, “Lilith’in iblisleri” bu kadar alçaklaşabilirlerdi. Öyle de oldu. Dünyanın en barbar milleti olan Siyonistler, sözde “sınırlarını ve topraklarını” korumak adına, evlerini, ülkelerini işgal ettikleri Filistinli mazlumları hunharca katlediyorlar.