2020-05-07 16:07:32 Yaz tatilinde okullar açık olacak mı? Yaz tatilinde okul var mı?
16 Mart’ta koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilmişti. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görmekte. Koronavirüs tedbirlerinin kısmı olarak kaldırılmaya başlanılmasıyla birlikte okullar 1 Haziran’da açılacak. Okulların açılacak olmasıyla birlikte yaz tatilinde okulların olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Yaz tatilinde okullar açık olacak mı? Yaz tatilinde okul var mı? Yaz tatilinde okullar var mı? Sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan son dakika cevap geldi.