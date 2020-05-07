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Eğitim
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Yaz tatilinde okullar açık olacak mı? Yaz tatilinde okul var mı?

2020-05-07 16:07:32
Yaz tatilinde okullar açık olacak mı? Yaz tatilinde okul var mı?

16 Mart’ta koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilmişti. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görmekte. Koronavirüs tedbirlerinin kısmı olarak kaldırılmaya başlanılmasıyla birlikte okullar 1 Haziran’da açılacak. Okulların açılacak olmasıyla birlikte yaz tatilinde okulların olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Yaz tatilinde okullar açık olacak mı? Yaz tatilinde okul var mı? Yaz tatilinde okullar var mı? Sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan son dakika cevap geldi.

#1
Foto - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

#2
Foto - Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

#3
Foto - Bakan Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

Bakan Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

#4
Foto - Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi: "Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var.

#5
Foto -

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var.

#6
Foto - EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?

EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

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