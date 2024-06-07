2024-06-07 10:32:50 Yaz aylarında yağlı ve baharatlı beslenmek mide sorunlarını tetikleyebilir
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde görev yapan Diyetisyen Vedat Gülen, yaz aylarında tüketilen yağlı ve baharatlı ürünlerin hem mide sorunlarına hem de terlendiği takdirde kötü kokuya sebep olabileceği konusunda uyararak, vatandaşlara tavsiyede bulundu. Diyetisyen Vedat Gülen, özellikle vücudun su ve mineral kaybettiği sıcak havalarda sağlığın nasıl korunması gerektiği, kilo kontrolünün nasıl sağlanması ve yaz mevsiminde beslenme önerilerinde bulundu.