2022-07-13 08:57:35 Yaz aylarında bunu sakın yapmayın! Sindirim yolunu altüst ediyor, felç bırakıyor
Ağır vakalarda felce, hatta ölüme neden olabiliyor, sindirim yolunu altüst ediyor. Kusma, karın ağrısı ve ishal art arda geliyor; ateş, üşüme, kanlı dışkılama, kas ağrıları, halsizlik ve bitkinliğe de neden oluyor. Sinir sistemine zarar veriyor, boyun sertliği, şiddetli baş ağrısı ile kabusu yaşatıyor. Gıda zehirlenmesi genellikle hafif geçirilmekle birlikte ölümcül de olabilen yaygın bir hastalıktır. Kişi bakteriler veya toksinlerle bozulmuş yiyecek veya içecekleri tükettiğinde zehirlenme meydana gelir. Çok sık olmamakla birlikte besin zehirlenmesine kimyasallardan gelen toksinler veya böcek ilaçları da neden olabilir. Bir yiyecek veya içeceğin bozulmuş olduğunu söylemek zordur. Çünkü görüntü, koku ve tatta herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş olabilir. Besin zehirlenmesi tek bir kişiyi veya aynı bozulmuş yiyecekten yemiş bir grup insanı etkileyebilir. İşte gıda zehirlenmesine neden olan besinler ve etkenler...