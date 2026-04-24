Uzmanlar tek tek sıraladı: İşte bunama riskini bıçak gibi kesen 11 besin

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Philip Gold ise, “Olumlu çevresel faktörler arasında egzersiz, eğitim seviyesi ve yaşam boyu zihinsel aktivite yer alır” dedi. Yeterli uyku da kritik öneme sahiptir. Gold “Yeterli uyku önemlidir çünkü beyin kendini büyük ölçüde uyku sırasında onarır” diye ekledi. Sağlıksız beslenme hem vücut hem de beyin üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Osborn, “Kötü bir diyet, bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek inflamasyona yol açabilir ve bu da beyni etkileyebilir. Obez bireyler Alzheimer demansı geliştirme açısından ciddi risk altındadır” diye konuştu. Peki beyin sağlığı için en faydalı gıdalar hangileri? Uzmanlar şu şekilde sıraladı: