  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Yayla değil adeta bulut denizi

2024-06-24 17:50:23
Yayla değil adeta bulut denizi

Trabzon'da bulunan Beypınarı Yaylası adeta bir bulut denizini andırıyor.

#1
Foto - Yayla değil adeta bulut denizi

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

#2
Foto - Yayla değil adeta bulut denizi

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası, "bulut denizi"ni andıran sisiyle doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

#3
Foto - Yayla değil adeta bulut denizi

Yemyeşil doğada açan çiçeklerle ayrı renk cümbüşünün yaşandığı yaylaya aileleriyle yazı geçirmek üzere gelen çocuklar, top oynayarak doğanın ve temiz havanın tadını çıkarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya 'saçmalık' diyerek duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

Rusya 'saçmalık' diyerek duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Türkiye'de otel fiyatları birçok ülkeden daha pahalı hale gelirken bu durum başta yerli turistin tepkisine neden olurken yabancılardan da se..
Tarla yangınlarını kimin çıkardığı belli oldu! Çok büyük alçaklık çok
Gündem

Tarla yangınlarını kimin çıkardığı belli oldu! Çok büyük alçaklık çok

Prof. Dr. Palabıyık, son dönemde artış gösteren tarla yangınlarında terör örgütü PKK'nın parmağının olduğunu söyledi.

Bütün Kemalistler mi suçlanmalı şimdi? Cinsi sapık Anıtkabir’i ziyaret etmiş!
Gündem

Bütün Kemalistler mi suçlanmalı şimdi? Cinsi sapık Anıtkabir’i ziyaret etmiş!

Öz kızını istismar ettikten sonra “rızası vardı” diyerek kendini savunan ahlaksız Gökmen K. kemalist çıktı. Mütedeyyin cenahtaki münferit ol..
Mini etekli olsa yer yerinden oynardı! Başörtülü tıp öğrencisine saldırı anı ortaya çıktı
Gündem

Mini etekli olsa yer yerinden oynardı! Başörtülü tıp öğrencisine saldırı anı ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki bir AVM'de kahve almak için sıra bekleyen iki kız kardeş, kendilerinden sonra gelen kadının verdiği siparişin daha önce hazırl..
Ünlü zincir market Türkiye'ye duyurdu! O tarihten itibaren nakit ödeme kaldırılıyor

Ünlü zincir market Türkiye'ye duyurdu! O tarihten itibaren nakit ödeme kaldırılıyor
Montella'dan Arda Güler kararı!!
Spor

Montella'dan Arda Güler kararı!!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçının 11'ini şekillendirmeye başlarken, Arda Güler ve İsmail Yükseği sahay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23