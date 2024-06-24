2024-06-24 17:50:23 Yayla değil adeta bulut denizi
Trabzon'da bulunan Beypınarı Yaylası adeta bir bulut denizini andırıyor.
Trabzon'da bulunan Beypınarı Yaylası adeta bir bulut denizini andırıyor.
Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası, "bulut denizi"ni andıran sisiyle doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Yemyeşil doğada açan çiçeklerle ayrı renk cümbüşünün yaşandığı yaylaya aileleriyle yazı geçirmek üzere gelen çocuklar, top oynayarak doğanın ve temiz havanın tadını çıkarıyor.
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