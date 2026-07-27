2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un Mart 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisinin (PPP) devlet başkanı adayı olarak kamuoyuna gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, Yoon'a 18 ay hapis cezası verdi, cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi. Yoon'un avukatları kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savunarak kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Kararın temyiz sürecinin ardından kesinleşmesi ve Yoon'un en az 1 milyon won (yaklaşık 31 bin TL) para cezası ya da hapis cezası alması halinde, Halkın Gücü Partisinin, Yoon'un 2022 seçimlerini kazanmasının ardından kampanya giderleri için ödenen 39,7 milyar wonu (yaklaşık 1,2 milyar TL) iade etmesi gerekecek.