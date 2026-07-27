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2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

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2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

Sıkıyönetim ilanı ve azil süreciyle koltuğunu kaybeden Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2022 seçimlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal etmekten 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

#1
Foto - 2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

Güney Kore'de çalkantılı siyasi süreç devam ederken, azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında kritik bir yargı kararı çıktı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un Mart 2022'deki devlet başkanlığı seçim süreci sırasında kamuoyuna yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu ve seçim yasasını çiğnediğini tescilledi. Mahkemenin verdiği cezanın kesinleşmesi halinde, eski liderin partisinin milyarlık seçim yardımını devlete iade etmesi gerekecek.

#2
Foto - 2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u 2022'deki seçim kampanyası sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal etmekten 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.

#3
Foto - 2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un Mart 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisinin (PPP) devlet başkanı adayı olarak kamuoyuna gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, Yoon'a 18 ay hapis cezası verdi, cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi. Yoon'un avukatları kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savunarak kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Kararın temyiz sürecinin ardından kesinleşmesi ve Yoon'un en az 1 milyon won (yaklaşık 31 bin TL) para cezası ya da hapis cezası alması halinde, Halkın Gücü Partisinin, Yoon'un 2022 seçimlerini kazanmasının ardından kampanya giderleri için ödenen 39,7 milyar wonu (yaklaşık 1,2 milyar TL) iade etmesi gerekecek.

#4
Foto - 2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

YOON’UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ: Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

#5
Foto - 2022’de seçim yasasını ihlal etmişti: Eski başkana 18 ay hapis cezası

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı. Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

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