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Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

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Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

İsrail ve Yunanistan'ın ardından bu kez Fransa'da Türkiye karşıtı bir habere imza atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı yapılarak 'Uçakları vermeyin' denildi.

#1
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

Haber7'de yer alan habere göre, İslam karşıtı yayınlarla tanınan düşünce kuruluşu Gatestone Enstitüsü'nün Fransızca edisyonu, son makalesinde ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmaması konusunda çağrı yaptı.

#2
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

Makalede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "Müslüman Kardeşler ve Hamas'a yakın bir isim" tanımlaması yapılırken, "Donald Trump'ın F-35 satışlarındaki yasağı kaldırmakta istekli olduğu" detayına yer verildi.

#3
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

Makalede ayrıca, "Erdoğan'ın İslami politikalar izlediği", sırf bu sebeple "F-35 satışının önceki dönemde olduğu gibi yapılmaması gerektiği" vurgusunda bulunuldu.

#4
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

"Türkiye'nin bölgede baskın güç haline geldiği" belirtilirken, "İsrail ve Yunanistan'ın güvenliği için" ABD Başkanı Donald Trump'a, "kararından vazgeçmesi" çağrısı yapıldı:

#5
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

"Başkan Trump... Lütfen... Bu kararınız İsrail'in Orta Doğu'daki hava üstünlüğünü tehlikeye atabilir. Bu İsrail'in güvenliği açısından hayati önemde."

#6
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

Yazıda, olası bir satışın yalnızca bölgedeki güç dengelerini değil, İsrail'in yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın güvenlik hesaplarını da etkileyebileceği öne sürüldü.

#7
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

Analizde, Ankara ile Atina arasında son dönemde gözlenen yumuşamanın "geçici" olduğu savunularak, Türkiye'nin F-35 filosuna katılması halinde iki ülke arasındaki dengelerin yeniden değişebileceği iddia edildi.

#8
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

Makalenin son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak ifadeler kullanıldı. Erdoğan için "Hristiyanlara zulmeden lider" nitelemesine yer verilen yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'a da çağrı yapıldı.

#9
Foto - Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Başkan Trump eleştirileri dikkate alsa ve acımasız Türk lidere dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip savaş uçağını satmaktan vazgeçse çok iyi eder."

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