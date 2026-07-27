Fransızlardan Türkiye için yalvarış: Lütfen uçakları vermeyin
İsrail ve Yunanistan'ın ardından bu kez Fransa'da Türkiye karşıtı bir habere imza atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı yapılarak 'Uçakları vermeyin' denildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail ve Yunanistan'ın ardından bu kez Fransa'da Türkiye karşıtı bir habere imza atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı yapılarak 'Uçakları vermeyin' denildi.
Haber7'de yer alan habere göre, İslam karşıtı yayınlarla tanınan düşünce kuruluşu Gatestone Enstitüsü'nün Fransızca edisyonu, son makalesinde ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmaması konusunda çağrı yaptı.
Makalede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "Müslüman Kardeşler ve Hamas'a yakın bir isim" tanımlaması yapılırken, "Donald Trump'ın F-35 satışlarındaki yasağı kaldırmakta istekli olduğu" detayına yer verildi.
Makalede ayrıca, "Erdoğan'ın İslami politikalar izlediği", sırf bu sebeple "F-35 satışının önceki dönemde olduğu gibi yapılmaması gerektiği" vurgusunda bulunuldu.
"Türkiye'nin bölgede baskın güç haline geldiği" belirtilirken, "İsrail ve Yunanistan'ın güvenliği için" ABD Başkanı Donald Trump'a, "kararından vazgeçmesi" çağrısı yapıldı:
"Başkan Trump... Lütfen... Bu kararınız İsrail'in Orta Doğu'daki hava üstünlüğünü tehlikeye atabilir. Bu İsrail'in güvenliği açısından hayati önemde."
Yazıda, olası bir satışın yalnızca bölgedeki güç dengelerini değil, İsrail'in yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın güvenlik hesaplarını da etkileyebileceği öne sürüldü.
Analizde, Ankara ile Atina arasında son dönemde gözlenen yumuşamanın "geçici" olduğu savunularak, Türkiye'nin F-35 filosuna katılması halinde iki ülke arasındaki dengelerin yeniden değişebileceği iddia edildi.
Makalenin son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak ifadeler kullanıldı. Erdoğan için "Hristiyanlara zulmeden lider" nitelemesine yer verilen yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'a da çağrı yapıldı.
Yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Başkan Trump eleştirileri dikkate alsa ve acımasız Türk lidere dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip savaş uçağını satmaktan vazgeçse çok iyi eder."
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