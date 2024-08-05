2024-08-05 08:59:04 Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar
Kripto paralar, adeta kara pazartesiyi yaşıyor. ABD’de resesyon korkuları, NVIDIA başta olmak üzere teknoloji hisselerindeki düşüşler ve İsrail-İran gerilimi; kripto paralarda da büyük çöküşü tetikledi. Kripto para birimlerinde olağanüstü hareketler yaşanıyor. Son dönemlerin en hızlı düşüşü gerçekleşiyor. Piyasalar, Orta Doğu’daki İsrail-İran geriliminin ötesinde, ABD’de resesyon korkusunu ciddi şekilde fiyatlamaya devam ediyor. Bu da ciddi satışları beraberinde getiriyor.