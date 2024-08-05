Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

YAPAY ZEKA ÇİPLERİ SORGULANIYOR Bu arada hedge fon Elliott Management tarafından yapılan bir analizde; yapay zeka çiplerinin çok pahalı hale geldiği, doğru çalışmama ve yüksek enerji tüketimi gibi riskleri barındırdığı, bu sebeplerle güvenilmez olduğu öne sürülerek; Nvidia'nın "balon bölgesinde" olabileceği belirtildi. Sequoia Capital tarafından paylaşılan bir başka analizde de NVIDIA çiplerini alacak şirketlerin, 600 milyar dolar gibi bir kazanç elde etmeleri gerektiği, bunun da çok kolay olmadığı ifade edilmişti.