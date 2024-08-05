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Ekonomi
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Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

2024-08-05 08:59:04
Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

Kripto paralar, adeta kara pazartesiyi yaşıyor. ABD’de resesyon korkuları, NVIDIA başta olmak üzere teknoloji hisselerindeki düşüşler ve İsrail-İran gerilimi; kripto paralarda da büyük çöküşü tetikledi. Kripto para birimlerinde olağanüstü hareketler yaşanıyor. Son dönemlerin en hızlı düşüşü gerçekleşiyor. Piyasalar, Orta Doğu’daki İsrail-İran geriliminin ötesinde, ABD’de resesyon korkusunu ciddi şekilde fiyatlamaya devam ediyor. Bu da ciddi satışları beraberinde getiriyor.

#1
Foto - Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

5 AĞUSTOS BİTCOİN FİYATI Küresel borsalarda 5 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı 53 bin dolara kadar gerileyerek, yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Ardından tepki alımlarıyla birlikte 54 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Geçen pazartesi 70 bin doları gören BTC, böylece 7 günde % gibi şok bir düşüş yaşadı. BTC’nin, 56 bin 500 dolar üzerine çıkmadıkça satış baskısının sürebileceği, aşağıda ise 52 bin 800 – 50 bin 600 bölgesinin destek olarak izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

#2
Foto - Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

5 AĞUSTOS ETHEREUM FİYATI ABD’de ETF’lerin açılmasıyla birlikte olumlu beklentilerin yaşandığı Ethereum da ise daha büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. 5 Ağustos 2024 Ethereum fiyatı 2000 dolar sınırına kadar çekilerek, Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ardından tepki alımlarıyla birlikte sabah 2300 dolara yakın seviyelerde denge arayışı sürüyor. Geçen pazartesi 3400 doları gören Ethereum, 7 günde 5 geriledi.

#3
Foto - Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

TEKNOLOJİ RALLİSİ, BALON MU? ABD’den gelen son veriler ekonomide ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyordu. Ancak bunun da ötesinde, aylardır NVIDIA’nın başını çektiği büyük bir teknoloji rallisi de yaşanıyordu. Şirketin, yeni nesil yapay zeka çipleri konusunda bazı sıkıntılar yaşadığı ileri sürülüyor. NVIDIA hisseleri bu çiplerle ilgili "daha geç üretim" endişeleri sebebiyle son 3 haftada 136 dolardan 107 dolara kadar geriledi.

#4
Foto - Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

YAPAY ZEKA ÇİPLERİ SORGULANIYOR Bu arada hedge fon Elliott Management tarafından yapılan bir analizde; yapay zeka çiplerinin çok pahalı hale geldiği, doğru çalışmama ve yüksek enerji tüketimi gibi riskleri barındırdığı, bu sebeplerle güvenilmez olduğu öne sürülerek; Nvidia'nın "balon bölgesinde" olabileceği belirtildi. Sequoia Capital tarafından paylaşılan bir başka analizde de NVIDIA çiplerini alacak şirketlerin, 600 milyar dolar gibi bir kazanç elde etmeleri gerektiği, bunun da çok kolay olmadığı ifade edilmişti.

#5
Foto - Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

KRİPTOLARDA BÜYÜK PANİK Analistler, Nvidia ile birlikte diğer teknoloji hisselerinde de ciddi gerilemeler yaşandığını belirterek, “Kripto paralar, hem ABD ekonomisi hem de teknoloji hisseleri ile uyum içerisinde. Her ikisinden de olumsuz sinyaller gelmesi, kripto paralarda da panik satışları beraberinde getiriyor. Geçen hafta ABD borsalarında ciddi düşüşler yaşandı. Bu haftanın ilk işlemlerinde Asya piyasalarında da satışlar devam ediyor. Moraller bozuk” değerlendirmesinde bulunuyor.

#6
Foto - Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

ALT COİNLERDE SON DURUM Bu arada BTC ve ETH dışındaki alt coinlerde de hızlı düşüşler yaşanıyor. Bazı alt coinlerin son 1 aylık zirveye göre yarı fiyatına gerilemesi dikkat çekti. Sabah saatlerinde Solana 130 dolar, XRP 0,47 dolar, Cardano 0,31 dolar ve Litecoin 56,40 dolardan işlem görmeye devam ederken; alt coinlerde sadece son 24 saatteki kayıplar yüzde 10-20 arasında gerçekleşiyor.

#7
Foto - Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da büyük çöküş! Bu sabah kabusa uyandılar

ABD SEÇİMLERİ VE FED Bu arada ABD’de son yapılan seçim anketlerinde kripto dostu Trump’ın, rakibi Harris’in gerisine düşmesi de kripto para piyasalarında moralleri bozmuştu. Öte yandan FED’den agresif faiz indirimi beklentilerinin artması, "piyasanın bilmediği bir olumsuzluk mu var" endişelerini tetikledi. Bu belirsizlikler VIX korku endeksini de zirveye taşıyarak piyasada baskı oluşturuyor.

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