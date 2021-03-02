2021-03-02 14:10:24 Yatırımcılar kritik soruyu sordu! Altın tekrar masaya yatırıldı
Altın fiyatları için düşüş eğilimi güçlendi. Altın, ons tarafında 1700 dolar psikolojik desteğine dayanırken, gram altın ise Şubat ayında gördüğü 396 liranın ardından dolar kurundan bulduğu destekle yukarı yönde hareketlense de, ons etkisiyle yeniden 400 lira sınırına çekildi. 2021 yılında ons altın yaklaşık 200 dolar, gram altın ise 50 liranın üzerinde düşüş kaydetti. Olumlu aşı gelişmelerinin yanında Fed’in beklenenden önce parasal sıkılaştırmaya gidebileceği riski altın fiyatları için baskılayıcı unsur oldu. Altın yatırımcılarının masasında, ‘2013 yılından sonraki hareket tekrar hareket tekrar eder mi? sorusu bulunuyor.