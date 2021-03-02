Yatırımcılar kritik soruyu sordu! Altın tekrar masaya yatırıldı

GRAM ALTIN HEM ONS HEM DE KURDAN DESTEK BULDU Yurt içinde gram altın fiyatları da hem dolar kurundan hem de ons tarafından bulduğu destekle yükseliş trendine girdi. 2020 yılına 290 liradan giriş yapan gram altın pandemi ile beraber önce 400 lira sonra 500 lira psikolojik direncini kırarak 6 Kasım tarihinde 540 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. TEŞVİK PAKETLERİ ALTIN ÜZERİNDE SINIRLI ETKİ YAPMAYA BAŞLADI Tarihi zirvenin görülmesinin ardından, ons altın fiyatları Covid-19 aşısı gelişmeleriyle gevşeme hareketleri sergiledi. Piyasaların beklentisi sonbahar aylarında etkin aşıların açıklanacağı yönündeydi. Ons altın 1764 dolar seviyesine kadar gerilese de, teşvik paketlerinden bulduğu desteklerle zaman zaman 1900 dolar bandını zorladı. Yeni yılda teşvik paketi haberleri gelmesine rağmen artık eskisi kadar güçlü hareket göstermeyen ons altın fiyatları, 1700 dolar sınırına kadar çekildi.