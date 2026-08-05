Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

AB yönetimi ise Türkiye ile Gümrük Birliği ve Fas ile serbest ticaret anlaşması sayesinde bu ülkelerde üretilen birçok ürünün Avrupa pazarına daha avantajlı koşullarda girmesinden endişe ediyor. Bu durum, AB'nin mevcut anti-damping ve vergi kaçırmayı önlemeye yönelik mekanizmalarını uygulamasını zorlaştırıyor. Çinli şirketlerin bu ülkelerde daha fazla katma değer üretmesi halinde Brüksel'in yeni soruşturmalar açmak ve farklı ticaret araçları geliştirmek zorunda kalabileceği belitiliyor. Avrupalı yetkililere göre Çin, üretimi Türkiye ve Fas'a kaydırarak elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok üründe uygulanan ek gümrük vergilerinin etkisini azaltmayı hedefliyor.