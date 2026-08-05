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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

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Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

Avrupa Birliği, Çin'in Türkiye'ye yaptığı yatırımları mercek altına aldı. AB yetkilileri, Çin'in Türkiye'deki söz konusu hamlelerinden rahatsız olmaya başladı.

#1
Foto - Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

Çin'in son yıllarda Türkiye ve Fas'a yaptığı yatırımlar Avrupa Birliği'ni tedirgin etti. Brüksel, Çinli şirketlerin Türkiye'de üretim yaparak AB pazarına daha kolay erişmesinden ve mevcut gümrük engellerini aşmasından endişelenirken Avrupa'nın ticaret politikalarını yeniden şekillendireceği bir döneme girdiği değerlendiriliyor.

#2
Foto - Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

Euronews'in aktardığına göre Çin, son yıllarda Türkiye ve Fas'a yaptığı yatırımları hızlandırarak Avrupa Birliği'nin gümrük vergileri ve ticaret kısıtlamalarını aşabilecek yeni üretim üsleri oluşturuyor.

#3
Foto - Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

Bağımsız araştırma kuruluşu Rhodium Group'un verilerine göre son dört yılda Çin'in Türkiye'ye yaptığı yatırımlar yaklaşık 2 milyar dolara, Fas'a yaptığı yatırımlar ise 6 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de özellikle elektrikli otomobil, beyaz eşya ve güneş enerjisi ekipmanları alanındaki yatırımlar dikkat çekiyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin fabrika planı, Haier'in beyaz eşya yatırımı ve Astronergy'nin güneş paneli üretimi Avrupa'nın yakından takip ettiği projeler arasında yer alıyor.

#4
Foto - Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

AB yönetimi ise Türkiye ile Gümrük Birliği ve Fas ile serbest ticaret anlaşması sayesinde bu ülkelerde üretilen birçok ürünün Avrupa pazarına daha avantajlı koşullarda girmesinden endişe ediyor. Bu durum, AB'nin mevcut anti-damping ve vergi kaçırmayı önlemeye yönelik mekanizmalarını uygulamasını zorlaştırıyor. Çinli şirketlerin bu ülkelerde daha fazla katma değer üretmesi halinde Brüksel'in yeni soruşturmalar açmak ve farklı ticaret araçları geliştirmek zorunda kalabileceği belitiliyor. Avrupalı yetkililere göre Çin, üretimi Türkiye ve Fas'a kaydırarak elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok üründe uygulanan ek gümrük vergilerinin etkisini azaltmayı hedefliyor.

#5
Foto - Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

Avrupa Komisyonu bu nedenle ticaret savunma araçlarını güçlendirmeye hazırlanırken, kamu ihalelerinde Avrupa üretimine öncelik verilmesi planlanıyor. Türkiye ve Fas'ın bu kapsamda nasıl değerlendirileceği ise yeni tartıpmaları beraberinde getiriyor. Bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri, Çin'in bu ülkelerdeki yatırımlarının dolaylı avantaj sağlamaması için Türkiye ve Fas'ın belirli uygulamalarda kapsam dışında bırakılmasını savunuyor.

#6
Foto - Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği içinde bulunması ve Avrupa'ya yakın lojistik avantajı, ülkeyi Çin açısından stratejik bir üretim merkezi haline getiriyor. Bu nedenle Avrupa'da birçok uzman, önümüzdeki dönemde Çin yatırımlarının Türkiye üzerinden AB pazarına erişim stratejisinin daha da hızlanabileceğini öngörüyor.

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