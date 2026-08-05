Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı
Meclis'e sunulan yeni Torba Kanun teklifiyle şehit yakınları, gaziler, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kahramanlar ve 15 Temmuz gazilerinin mali ve sosyal hakları genişletiliyor; maaş alt sınırları ve bakım ödemeleri rekor seviyelere çekiliyor. Peki Yeni Torba Kanun'la kim ne kadar maaş alacak? Şehitler, gaziler, vazife ve harp malullerin maaşları ne kadar olacak? İşte İsa Karakaş'tan dikkat çeken açıklama…