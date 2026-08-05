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Tekirdağ karpuzu tezgahlar için gün sayıyor! Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı Rakipleriyle farkı açtı: Türkiye'de en çok kullanılan uygulama belli oldu! Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor Paslı tava, tencerelere çöpe atmayın bunu deneyin! Meşhur patates ile ilgili çok şaşırtıcı bilgi bunlar... Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar
Ekonomi
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Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

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Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

Meclis'e sunulan yeni Torba Kanun teklifiyle şehit yakınları, gaziler, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kahramanlar ve 15 Temmuz gazilerinin mali ve sosyal hakları genişletiliyor; maaş alt sınırları ve bakım ödemeleri rekor seviyelere çekiliyor. Peki Yeni Torba Kanun'la kim ne kadar maaş alacak? Şehitler, gaziler, vazife ve harp malullerin maaşları ne kadar olacak? İşte İsa Karakaş'tan dikkat çeken açıklama…

#1
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

AK Parti ve MHP milletvekilleri ve muhalefetin kanun teklifleriyle “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında yeni bir Torba Kanunu meclise verdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni torba kanunda öngörülen kritik düzenlemelerin altını çizdi.

#2
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

Şehitler, gaziler, vazife ve harp malulleri ile bunların hak sahiplerine tanınan mali, sosyal ve özlük haklarının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Karakaş, "Kanun teklifiyle, terörle mücadele sırasında yaralanmakla birlikte malul sayılmayan personele aylık bağlanmakta, derece tespiti yapılanların aylıkları artırılmaktadır" dedi.

#3
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

Karakaş, "Bu kişilerin 1005 sayılı Kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmaları imkânı getirilmektedir. Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin, şehitlerimizin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari güvence güçlendirilmektedir. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme artırılmaktadır.

#4
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılması amaçlanmaktadır. Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddi "55 yaşını doldurdukları" tarih esas alınarak yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanan gazilerden malul sayılmayanlara aylık bağlanmaktadır. Kanun teklifiyle; şehitler, gaziler, vazife ve harp malulleri ile bunların hak sahiplerine ilişkin farklı kanunlarda yer alan hükümlerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir. Hak sahiplerinin kazanılmış haklarının korunması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve devlet adına üstün fedakârlık gösteren kişiler ile ailelerine sağlanan koruma mekanizmalarının daha etkin, hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

MALULLERİN AİLESİNE MAAŞ GÜVENCESİ Karakaş, Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesindeki ibareler genişletilerek tüm vefat eden vazife malullerinin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretten az olmamasına karar verildiğini söyledi. Ayrıca başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan gazi ve malullere yapılan aylık bakım ödemesi net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına yükseltildiğini vurguladı.

#6
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

Karakaş, "Terör malulü er, erbaş, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillerin aylıklarında esas alınan taban dereceler yükseltilmiştir. En az 4 yıllık üniversite mezunları 8/1, diğerleri 10/1 dereceden başlatılacak, 1. dereceye kadar 3.600 ek gösterge hakkı verilecek ve toplam aylık tutarı 35.398 gösterge katsayı çarpımından az olamayacaktır" şeklinde konuştu. 3713 sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki gösterge tablosu güncellenmiş (1. derece için 27.288 gösterge belirlenmiş); aylık bağlananlara aylık hükümleri hariç 1005 sayılı Kanundaki (İstiklal Madalyası ve Şeref Aylığı) tüm sosyal haklar tanınmıştır.

#7
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYANLARA AYLIK BAĞLANMASI: Uzman isim, "3713 sayılı Kanuna eklenen madde ile; terör eylemlerinde mermi/şarapnel penetran yaralanması, patlayıcı (EYP, mayın, havan vb.) blast/termal etkisi veya yakın muharebe kesici/delici saldırıları sonucu Adli Tıp Kriterlerine göre "hafif nitelikte olmayan yaralanması" ve illiyet bağı sağlık kurulu raporuyla tespit edilen TSK, Emniyet, MİT personeli ve güvenlik korucularına 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanacaktır. Ayrıca 1005 sayılı Kanun hakları verilecektir.

#8
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

Teklif yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içinde başvuru şartı olup bir defaya mahsus uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

Yapılan diğer düzenlemelerden bahseden Karakaş, "Er ve Erbaşların Kontrol Muayenesi Yaş Haddi: 5510 sayılı Kanunun geçici 18. maddesindeki "askerlik çağı dışına çıktıkları" ifadesi "55 yaşını doldurdukları" olarak netleştirilmiştir.

#10
Foto - Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı

15 Temmuz Gazilerinden Malul Sayılmayanlara Aylık: 7082 sayılı Kanunun 14. maddesine eklenen fıkra ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaralanıp malul sayılmayan sivil ve kamu görevlilerine 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştır" dedi.

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