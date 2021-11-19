2021-11-19 10:59:57 Yatırımcılar dikkat! Altında çekilme başladı
Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirim kararının ardından altında hareketli anlar yaşanmıştı.
Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirim kararının ardından altında hareketli anlar yaşanmıştı.
Gram altın rekor tazeleyerek 671 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak altının ani çıkışı uzun sürmedi.
Altın bugün güne düşüşle başladı.
Gram altın 647 TL seviyesine geriledi.
Cumhuriyet 4238 TL'ye düştü.
22 ayar altın ise 607 TL'ye geriledi.
Çeyrek altın 1063 TL
Cumhuriyet altını ise 4238 TL oldu.
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