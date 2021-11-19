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Ekonomi
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Yatırımcılar dikkat! Altında çekilme başladı

2021-11-19 10:59:57
Yatırımcılar dikkat! Altında çekilme başladı

Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirim kararının ardından altında hareketli anlar yaşanmıştı.

#1
Foto - Gram altın rekor tazeleyerek 671 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak altının ani çıkışı uzun sürmedi.

Gram altın rekor tazeleyerek 671 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak altının ani çıkışı uzun sürmedi.

#2
Foto - Altın bugün güne düşüşle başladı.

Altın bugün güne düşüşle başladı.

#3
Foto - Gram altın 647 TL seviyesine geriledi.

Gram altın 647 TL seviyesine geriledi.

#4
Foto - Cumhuriyet 4238 TL'ye düştü.

Cumhuriyet 4238 TL'ye düştü.

#5
Foto - 22 ayar altın ise 607 TL'ye geriledi.

22 ayar altın ise 607 TL'ye geriledi.

#6
Foto - Çeyrek altın 1063 TL

Çeyrek altın 1063 TL

#7
Foto - Cumhuriyet altını ise 4238 TL oldu.

Cumhuriyet altını ise 4238 TL oldu.

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