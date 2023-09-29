Yaşlı kadının ekmeğiyle böyle oynadı!

Yaşanan olay hakkında konuşan araç sahibi Erhan Alıcı, “Gece 04.00 sıralarında seslere uyandık. Dışarı çıktığımızda kıyafetlerin yandığını ve iki araca sıçradığını gördük. Çevredeki komşular balkon ve camlardan su dökmeye başlayınca yangın etkisini bir nebze kaybetti. Bizde araçların patlamasından korktuğumuz için çok fazla yaklaşamadık. Tabi hemen itfaiyeyi aradık ve kısa sürede gelerek yangını söndürdüler. Daha önce şikayette bulunmuştuk buradaki kıyafetler hakkında ama alınmamıştı. Bizde 15 yaşlarında bir çocuğun bu kıyafetleri yaktığını düşünüyoruz. Gerekli yerlere şikayette bulunduk, umarım kısa sürede bir gereli işlemler yapılır” dedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Gece saatlerinde başlayan yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir gencin kıyafetlerin yanına giderek bir süre beklediği, ardından ise olay yerinden ayrılması ile alevlerin büyüdüğü görüldü. Alevlerin araçlara da sıçramasıyla yangın metrelerce yükseldiği de görülürken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.