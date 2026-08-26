Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

ETİKET BAŞKA, İÇİNDE ÇIKAN BAŞKA: İşletmede yapılan kontrollerde bazı gıda ürünlerinde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya kullanım süresinin geçtiği tespit edildi. Denetimde, üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içerisinde turşu olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya ekipler tarafından el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edildi.