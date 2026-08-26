Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal
Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve emniyet güçlerinin Yükseliş Mahallesi'ndeki bir gıda deposuna düzenlediği ortak baskın, insan hayatını hiçe sayan acımasız sahtekarlığı gözler önüne serdi. Eğer bu operasyon gerçekleşmeseydi, son kullanma tarihi çoktan geçmiş, kokuşmaya yüz tutmuş 152 kilo et ile üzerlerine sahte etiketler yapıştırılarak gizlenmiş 20 bidon turşu hiç çekinmeden vatandaşa yedirilecekti. Tam anlamıyla bir skandalın yaşandığı zehir deposu ekiplerce mühürlenirken, milletin sağlığını üç kuruşluk rant uğruna riske atan vicdansızlara ağır idari para cezası kesilerek halkın sofrasına uzanan o kirli eller kırıldı.