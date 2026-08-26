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Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

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Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve emniyet güçlerinin Yükseliş Mahallesi'ndeki bir gıda deposuna düzenlediği ortak baskın, insan hayatını hiçe sayan acımasız sahtekarlığı gözler önüne serdi. Eğer bu operasyon gerçekleşmeseydi, son kullanma tarihi çoktan geçmiş, kokuşmaya yüz tutmuş 152 kilo et ile üzerlerine sahte etiketler yapıştırılarak gizlenmiş 20 bidon turşu hiç çekinmeden vatandaşa yedirilecekti. Tam anlamıyla bir skandalın yaşandığı zehir deposu ekiplerce mühürlenirken, milletin sağlığını üç kuruşluk rant uğruna riske atan vicdansızlara ağır idari para cezası kesilerek halkın sofrasına uzanan o kirli eller kırıldı.

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Foto - Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir gıda deposuna yönelik gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edilirken, mühürlenen işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

#2
Foto - Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yükseliş Mahallesi’nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesindeki denetime belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

#3
Foto - Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

ETİKET BAŞKA, İÇİNDE ÇIKAN BAŞKA: İşletmede yapılan kontrollerde bazı gıda ürünlerinde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya kullanım süresinin geçtiği tespit edildi. Denetimde, üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içerisinde turşu olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya ekipler tarafından el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edildi.

#4
Foto - Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, 26 BİN 360 TL CEZA KESİLDİ: Denetim kapsamında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulanırken, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işletme mühürlendi.

#5
Foto - Baskın olmasaydı hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Gıda deposunda skandal içinde skandal

Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan şüpheli durumları belediyelerin zabıta müdürlükleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerini istedi.

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Yorumlar

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Ne kadar ağır bir ceza kesilmiş çok ağır !!!!!!
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