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ABD eli değecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalayan Suudi Arabistan’dan bir olay hamle daha

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD eli değecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalayan Suudi Arabistan’dan bir olay hamle daha

ABD, Suudi Arabistan Donanması'na ait dört Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) savaş gemisini güçlendirmek amacıyla savunma devi Lockheed Martin ile 73,9 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Yapılan bu kritik tedarikle birlikte gemilere, olası tehditlerin erken tespiti ve sınıflandırılması için gelişmiş Rigel radar elektronik harp sistemleri entegre edilecek. Bölgesel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde atılan adım, Riyad'ın denizlardeki teknoloji altyapısını tahkim etme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

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Foto - ABD eli değecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalayan Suudi Arabistan’dan bir olay hamle daha

ABD, Suudi Arabistan'ın dört Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) gemisine, Rigel radar elektronik harp sistemlerinin teslimi için Lockheed Martin ile 73,9 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı.

#2
Foto - ABD eli değecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalayan Suudi Arabistan’dan bir olay hamle daha

Rigel sistemi, diğer deniz platformlarından yayılan radar sinyallerini tespit ve analiz ederek olası tehditlerin belirlenmesini ve sınıflandırılmasını sağlayan bir elektronik destek sistemi olarak görev yapıyor.

#3
Foto - ABD eli değecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalayan Suudi Arabistan’dan bir olay hamle daha

Gemilerde ayrıca Saab tarafından üretilen Ceros 200 atış kontrol radarı da bulunuyor.

#4
Foto - ABD eli değecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalayan Suudi Arabistan’dan bir olay hamle daha

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