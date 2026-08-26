ABD eli değecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalayan Suudi Arabistan’dan bir olay hamle daha

ABD, Suudi Arabistan Donanması'na ait dört Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) savaş gemisini güçlendirmek amacıyla savunma devi Lockheed Martin ile 73,9 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Yapılan bu kritik tedarikle birlikte gemilere, olası tehditlerin erken tespiti ve sınıflandırılması için gelişmiş Rigel radar elektronik harp sistemleri entegre edilecek. Bölgesel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde atılan adım, Riyad'ın denizlardeki teknoloji altyapısını tahkim etme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti.