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Hayat-Aktüel
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Yaşamı olumsuz etkiliyor! Şehirde fırtına

2023-02-05 23:58:00
Yaşamı olumsuz etkiliyor! Şehirde fırtına

Balıkesir'in Ayvalık ve Erdek ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Yaşamı olumsuz etkiliyor! Şehirde fırtına

Ayvalık'ta, akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, Altınova Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısının yerinden koparak bir aracın üzerine düşmesine neden oldu.

#2
Foto - Yaşamı olumsuz etkiliyor! Şehirde fırtına

Araçta hasar oluşurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlatarak, çatı parçalarını olay yerinden kaldırdı.

#3
Foto - Yaşamı olumsuz etkiliyor! Şehirde fırtına

Enerji nakil hatlarında kopukluklar nedeniyle bölgelerde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

#4
Foto - Yaşamı olumsuz etkiliyor! Şehirde fırtına

Erdek'e bağlı Halitpaşa Mahallesi 8. Sokak'taki bir evin balkon duvarı da fırtına nedeniyle yerinden koptu.

#5
Foto - Yaşamı olumsuz etkiliyor! Şehirde fırtına

Parçalar halinde 34 FG 0751 plakalı otomobilin üzerine devrilen duvar, araçta büyük hasar oluşturdu.

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