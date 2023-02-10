Yaş meyve sebze sektörü yardımlarını deprem bölgesine taşıyor

Türkiye’de lojistik altyapısı en güçlü sektörlerden biri konumunda olan yaş meyve sebze sektörü, soğuk zincire uyumlu araçlarıyla Türkiye’nin dört bir tarafındaki yardım malzemelerini deprem bölgelerine naklediyor. Türkiye, 7,7 ve 7,6’lık şiddetteki iki depremle yıkılırken, lojistik ihtiyacı hat safhaya çıkmış durumda. Taze meyve sebze sektörü lojistik üstünlüğünü depremzedeler için harekete geçirdi. “Tekrar küllerimizden doğma vakti” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sektörü olarak Türkiye’nin dört bir tarafından deprem bölgesine ulaştırmak için seferber olduklarını kaydetti.