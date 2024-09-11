Yarım asırdır bu işi yapıyorlar! Mesleğin son temsilcileri

70 yaşında olan ve 50 yıldır bu mesleği yaptığını ifade eden Mustafa Aksever, "Babam çırak olarak verdi. O zaman küçüktük tabii, işe oradan başladık. Yan tarafımda oturan arkadaş o zaman kalfaydı. Kalfa çırak ilişkisi ile başladık. Saat tamiri zor tabii. Bizim yaptığımız işler zor. Biz antika ile uğraştığımız için hazır parça alıp takmıyoruz. Çoğunu biz elimizde kendimiz yapıyoruz. Ondan dolayı bize zor geliyor. Bazıları kolay al tak yapıyor da bizimki zor. Malzemenin bulunması zor. Çoğu malzeme yok. Çoğunu elde yapıyoruz. Saatlerin bozuklarını elde yapıyoruz ama parça bulursak kolay alıp takıyoruz" şeklinde konuştu.