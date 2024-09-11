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Yarım asırdır bu işi yapıyorlar! Mesleğin son temsilcileri

2024-09-11 10:22:00
Yarım asırdır bu işi yapıyorlar! Mesleğin son temsilcileri

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte saat tamirciliği mesleği unutulmaya yüz tuttu.

#1
Foto - Yarım asırdır bu işi yapıyorlar! Mesleğin son temsilcileri

Konya'da 50 yılı aşkın süredir antika saat tamirciliği yapan Mustafa Aksever ve Hüseyin Karayeli, işlerini büyük bir aşkla sürdürüyor.

#2
Foto - Yarım asırdır bu işi yapıyorlar! Mesleğin son temsilcileri

Antika saat tamirciliği mesleğine çırak olarak başlayan Mustafa Aksever, başladığı sırada kalfa olan ortağı Ahmet Sami Kalaycı ve hobi olarak ilgilenen üçüncü ortak olan Hüseyin Karayeli uzun yıllardır saat tamiri yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından sipariş alan ortaklar, mesleklerini büyük bir aşkla sürdürüyor. Dükkanda bulunan en yeni saatin 50 yıllık olduğunu belirten Mustafa Aksever, saat tamirciliğinin kendilerinden sonra biteceğini, çırak yetişmediğini, yeni neslin bu mesleğe ilgisinin az olduğunu söyledi. Mustafa Aksever, "Bu gidişle bizim arkamızdan yetişen olmaz, yenilerden yetişen yok" dedi.

#3
Foto - Yarım asırdır bu işi yapıyorlar! Mesleğin son temsilcileri

70 yaşında olan ve 50 yıldır bu mesleği yaptığını ifade eden Mustafa Aksever, "Babam çırak olarak verdi. O zaman küçüktük tabii, işe oradan başladık. Yan tarafımda oturan arkadaş o zaman kalfaydı. Kalfa çırak ilişkisi ile başladık. Saat tamiri zor tabii. Bizim yaptığımız işler zor. Biz antika ile uğraştığımız için hazır parça alıp takmıyoruz. Çoğunu biz elimizde kendimiz yapıyoruz. Ondan dolayı bize zor geliyor. Bazıları kolay al tak yapıyor da bizimki zor. Malzemenin bulunması zor. Çoğu malzeme yok. Çoğunu elde yapıyoruz. Saatlerin bozuklarını elde yapıyoruz ama parça bulursak kolay alıp takıyoruz" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Yarım asırdır bu işi yapıyorlar! Mesleğin son temsilcileri

Merak üzerine saat tamirciliğine başladığını belirten Hüseyin Karayeli de (60), "Hobi olarak yapıyorum. Asıl mesleğim bu değil, çiftçiyim. Usta, eniştem olur. Onun yanında yardım amaçlı başladım. Öyle devam ediyoruz" diye konuştu.

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