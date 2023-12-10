Yarım asırdır baltalar böyle şekilleniyor

Babasından mesleği öğrenirken çok zorluk çektiğini dile getiren Bal, şöyle devam etti: "Baltayı yapıyorum, satıyorum, parasını babama veriyorum; müşteri gittikten sonra 'olmamış, baltanın burnu böyle olacak, burası böyle olacak' derdi. 'Baba, sen beni neden ağlatıyorsun?' dedim. Hırsımdan ağlıyorum, 'Neden böyle söylüyorsun?' dedim. Güldü, 'Oğlum ben seni kamçılamak için, daha iyisini yapasın, sanatını geliştiresin diye böyle söylüyorum. İlk yaptığında güzel olmuş deseydim, o kalıpta kalacaktın, kendini yetiştirmeyecektin.' cevabını verdi. İyi ki de babam beni o zaman ağlatmış."