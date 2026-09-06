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Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

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Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Antalya’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandığı fuhuş soruşturmasında, belediyede iş vaadiyle lüks evlere götürülen iki kadının daha ifadesi dosyaya girdi. Yeni beyanlarla birlikte basına yansıyan mağdur sayısı 5’e yükselirken, kadınların aracı isimler vasıtasıyla cinsel birlikteliğe zorlandığı ve karşılığında para ödendiği ileri sürüldü. Soruşturmanın geçmişteki detaylarında ise grup ilişki zorlaması, iki kız kardeşin aynı anda eve getirilmesi ve olay tarihinde 17 yaşında olan lise öğrencisi çocukların burs vaadiyle ağa düşürüldüğü iddia edilmişti.

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#1
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek’e ilişkin dosyada, iki yeni mağdur ifadesi ortaya çıktı. İfadelerde yer alan iddialara göre iki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine götürüldü.

#2
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Daha önce soruşturma kapsamında 3 mağdurun ifadeleri kamuoyuna yansımıştı. Yeni ortaya çıkan iki ifadeyle birlikte basına yansıyan mağdur anlatımlarının sayısı 5’e çıktı. İfadelerde öne çıkan isimlerden biri ise Tuğçe Güney oldu. Mağdurlar, Güney’in kendileriyle Muhittin Böcek arasında bağlantı kurduğunu ve belediyede iş vaadinde bulunduğunu ileri sürdü.

#3
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Dosyaya giren ilk yeni ifadeye göre olay 2024 yılında meydana geldi. Mağdur kadın, Tuğçe Güney’in kendisinden Muhittin Böcek’le görüşmesini istediğini öne sürdü. Kadın, Güney’in kendisine, “Muhittin Böcek belediye başkanı, onunla birlikte olursan sana belediyede iş verir, maddi olarak sana ve ailene yardımcı olur” dediğini iddia etti. Maddi sıkıntılar yaşadığı için teklifi kabul ettiğini belirten kadın, Güney ile birlikte Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine gittiklerini anlattı.

#4
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Mağdur, eve gittiklerinde Güney’in salonda kaldığını, kendisinin ise Böcek’le başka bir odaya geçtiğini söyledi. Kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Böcek’le birlikte olmak istemediğini ve odadan çıktığını belirten kadın, evden ayrılmak üzereyken Güney’in kendisini durdurduğunu ileri sürdü. Mağdur, Güney’in kendisine “Aklını kullan, Muhittin Başkan seni beğenmiş, odaya dön” dediğini iddia etti. Bunun üzerine yeniden odaya döndüğünü belirten kadın, Böcek’le cinsel birliktelik yaşadığını beyan etti.

#5
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Mağdurun ifadesinde, görüşmenin ardından para verildiği iddiası da yer aldı. Kadın, Böcek’in evden ayrılırken kendisine 2 bin TL verdiğini söyledi. Daha sonra Güney’e kendisinin herhangi bir ödeme alıp almadığını sorduğunu belirten mağdur, Güney’in ise Böcek’i kastederek “Babam zaten benim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor, babam bana bakıyor” şeklinde yanıt verdiğini ileri sürdü.

#6
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Dosyaya giren ikinci yeni mağdur ifadesinde ise olayların yaklaşık 4 yıl önce başladığı anlatıldı. Mağdur kadın, Tuğçe Güney’le ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını, Güney’in daha ilk tanışmalarında telefon numarasını aldığını ve kendisine “Sana belediyede iş ayarlayayım mı?” diye sorduğunu söyledi. O dönemde çalışmadığını belirten kadın, birkaç gün sonra Güney’in kendisini arayarak “Seni Muhittin Başkan’ın evine götüreceğim, seni tanıştırıp belediyede işe sokacağım” dediğini ileri sürdü. Mağdurun anlatımına göre Güney, daha sonra kendisini arayarak Muhittin Böcek’in evine akşam yemeğine gideceklerini söyledi. Konyaaltı’nda buluşan ikili, taksiyle Böcek’in evine gitti. Kadın, evde Böcek’in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30’lu yaşlarda bir erkeğin de bulunduğunu söyledi. Mağdur, yemek sırasında olayların farklı bir boyuta taşındığını iddia etti.

#7
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Kadın, yemek sırasında Böcek’in bacaklarına dokunmaya başladığını, rahatsız olması üzerine elini çektiğini ifade etti. O gün belediyede işe alınması konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten mağdur, evden ayrıldıktan sonra Güney’e Böcek’in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu söyledi. Güney’in ise “Seni çok beğenmiş, ondan dokunmuştur, boş ver” şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü. Belediyede işe alınma konusunu sorduğunda ise Güney’in, kendisine “Halledeceğim, merak etme” dediğini aktardı.

#8
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Mağdur, yaklaşık bir hafta sonra Güney’in kendisini yeniden aradığını belirtti. Güney’in “Akşam 10.00 gibi Muhittin Böcek’in evine gideceğiz, senin işini halledeceğiz” dediğini ileri süren kadın, ilk görüşmede yaşananlar nedeniyle tedirgin olmasına rağmen belediyede işe alınma düşüncesiyle ikinci kez gitmeyi kabul ettiğini anlattı. İkinci ziyaret sırasında evde yalnızca Böcek’in bulunduğunu belirten kadın, Böcek’in alkol aldığını söyledi. Böcek’in yanına oturmasını istediğini belirten mağdur, bir süre sonra yeniden bacaklarına ve göğsüne dokunduğunu iddia etti. Geri çekildiğinde Böcek’in bir süre durduğunu ancak daha sonra aynı davranışları tekrarladığını öne sürdü. Kadın, Güney’le göz göze geldikleri sırada Güney’in kendisine geri çekilmemesi gerektiğini düşündüğü şekilde bakışlarıyla işaret verdiğini de iddia etti.

#9
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Yaşananlardan rahatsız olduğunu ve evden ayrılmak istediğini belirten mağdur, Güney’in taksi çağırdığını söyledi. Evden çıktıktan sonra Güney’in kendisine bu kez açık şekilde “Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verecek” dediğini ileri sürdü. Mağdur, bu teklifi kabul etmediğini ve o tarihten sonra Muhittin Böcek’le bir daha iletişim kurmadığını beyan etti.

#10
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

İkinci mağdurun ifadesinde Tuğçe Güney hakkında başka iddialar da yer aldı. Kadın, Güney’in yalnızca kendisine değil, tanıştığı başka kadınlara da belediyede iş vaadinde bulunduğunu ileri sürdü. Dosyada isimleri kapatılan bazı kadınlara da iş vaadi üzerinden fuhuş yaptırılmaya çalışıldığını iddia etti. Mağdur ayrıca Güney’in Gençlik Merkezi’nde gördüğü ve 18 yaşından küçük olduklarını tahmin ettiği bazı çocuklara “Yurt, burs işinizi halledeceğim” şeklinde vaatlerde bulunduğunu duyduğunu söyledi. Ancak bu vaatlerin hangi karşılıkla yapıldığı konusunda bilgisinin olmadığını belirtti.

#11
Foto - Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada daha önce 3 mağdurun benzer nitelikteki ifadeleri kamuoyuna yansımıştı. Dosyaya giren iki yeni ifadeyle birlikte, Muhittin Böcek ve çevresine ilişkin soruşturma kapsamında basına yansıyan mağdur anlatımı 5’e yükseldi. Yeni ifadelerde özellikle belediyede işe yerleştirme vaadinin kadınlarla Böcek arasındaki görüşmelerde kullanıldığı yönündeki iddialar, Tuğçe Güney’in süreçteki rolü ve benzer şekilde başka kadınların da yönlendirilip yönlendirilmediğine ilişkin iddialar öne çıktı. Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

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Yorumlar

SELAMİ

Bu nasıl bir kepazeliktir böyle. Eyyyyyy Kemal KILIÇDAROĞLU hiç unutmuyorum şu lafını . TÜRKİYEYİ’de CHP Li belediyeler gibi yöneteceğiz demiştin. Allah bu halktan razı olsun ki memleketi kerhaneye çevirmenize müsade etmedi!!!!!
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