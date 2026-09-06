Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'

Dosyaya giren ikinci yeni mağdur ifadesinde ise olayların yaklaşık 4 yıl önce başladığı anlatıldı. Mağdur kadın, Tuğçe Güney’le ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını, Güney’in daha ilk tanışmalarında telefon numarasını aldığını ve kendisine “Sana belediyede iş ayarlayayım mı?” diye sorduğunu söyledi. O dönemde çalışmadığını belirten kadın, birkaç gün sonra Güney’in kendisini arayarak “Seni Muhittin Başkan’ın evine götüreceğim, seni tanıştırıp belediyede işe sokacağım” dediğini ileri sürdü. Mağdurun anlatımına göre Güney, daha sonra kendisini arayarak Muhittin Böcek’in evine akşam yemeğine gideceklerini söyledi. Konyaaltı’nda buluşan ikili, taksiyle Böcek’in evine gitti. Kadın, evde Böcek’in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30’lu yaşlarda bir erkeğin de bulunduğunu söyledi. Mağdur, yemek sırasında olayların farklı bir boyuta taşındığını iddia etti.