Fuhuş rezaleti patlamıştı! Muhittin Böcek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 'Aklını kullan başkan seni beğenmiş'
Antalya’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandığı fuhuş soruşturmasında, belediyede iş vaadiyle lüks evlere götürülen iki kadının daha ifadesi dosyaya girdi. Yeni beyanlarla birlikte basına yansıyan mağdur sayısı 5’e yükselirken, kadınların aracı isimler vasıtasıyla cinsel birlikteliğe zorlandığı ve karşılığında para ödendiği ileri sürüldü. Soruşturmanın geçmişteki detaylarında ise grup ilişki zorlaması, iki kız kardeşin aynı anda eve getirilmesi ve olay tarihinde 17 yaşında olan lise öğrencisi çocukların burs vaadiyle ağa düşürüldüğü iddia edilmişti.