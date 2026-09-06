Tuncer Bakırhan bu kez şaşırttı: ‘Bu konuda eksiklerimizi de gidereceğiz’
Yıllardır terör odağının diliyle konuşup milletin sinir uçlarıyla oynayan DEM Parti, 5. Olağan Kongresi’nde adeta çark etti. Sıkışan terör siyasetinin ardından podyuma çıkan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Cumhur İttifakı’nın vizyonu olan "Türkiye Yüzyılı" vurgusuna sarılarak, "Emin olun ki süreç başarıya ulaşırsa bu yüzyıl Türkiye’nin olacak. Kendimizi Diyarbakır kadar Ankara ve İstanbul’dan da sorumlu hissedeceğiz" ifadeleriyle herkesi şaşırttı.