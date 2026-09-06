Tuncer Bakırhan bu kez şaşırttı: ‘Bu konuda eksiklerimizi de gidereceğiz’

Gelinen sürecin teminatı olduklarını vurgulayan Bakırhan, şunları kaydetti: "Süreci enfekte eden kim olursa olsun, ilk bizi karşısında görecek. Yumruğumuz sıkılı değil, elimiz açıktır. Göz hizasından konuşuyoruz ve gizli bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var, o da demokratik bir Türkiye'dir. Bu sürecin 86 milyonu güçlendireceğine inanıyoruz. Dost ve düşman bilsin ki dünyada, Orta Doğu'da ve Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Kendimizi Diyarbakır'dan sorumlu hissettiğimiz kadar Ankara ve İstanbul'dan da aynı düzeyde sorumlu hissedeceğiz. Bu konuda eksiklerimizi de gidereceğiz. Türkiye'nin her bir karışına aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşacağız. Kimse kaygı duymasın. Yarın, bugünden daha iyi olacak." Yeni kongre ile yeni bir siyasi limana yelken açacaklarını dile getiren Bakırhan, gelecek dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yönetim oluşturacaklarını aktardı.