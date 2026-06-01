Yargıtay'dan emsal karar: Eşine böyle hitap eden yandı
Yargıtay, eşine hitap ederken, "tosba,kedi" diyen kocayı kusurlu bularak tazminat ödemesine hükmetti.
Boşanma davalarının günümüzde artmasıyla evlilik birliği içerisindeki çiftlerin birbirine karşı maddi olduğu kadar manevi sorumlulukları da mevcut. İşte bu noktada Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında emsal niteliğinde bir karar verdi.
EŞİNE "TOSBAĞA" DİYEN YANDI Eşine, “tosbağa, kedi” diyen kocayı ağır kusurlu bulan mahkeme tazminat kararı verdi.
Genç kadını eşinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, sadık olmadığını ve ailesiyle görüşmesinin engellendiğini belirterek mahkemenin yolunu tutarak boşanma davası açtı.
AĞIR KUSURLU BULARAK TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERDİ Yerel mahkeme, kocanın evin geçimini ihmal ettiğini ve kadına yönelik hakaretlerini sabit buldu ve erkeği ağır kusurlu saydı. Bölge Adliye Mahkemesi ise evlilik süresi ve alım gücünü göstererek kadına 100 bin TL maddi, 100 bin TL’de manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı./ kaynak: haber7
